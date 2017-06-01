教室連結網絡社群頒獎典禮在海山國小盛大舉辦

(台灣英文新聞 / 社會組 報導) 新北市政府教育局於今（1）日在海山國小舉辦「 教室連結網路社群」(Connecting Classrooms Online Community)計畫成果發表會暨頒獎典禮， 邀請教育局長林奕華到場頒獎並感謝老師積極投入推動國際教育， 並由二重國中吳美玲老師分享如何克服各國時差， 藉由視訊讓孩子認識各國文化與國際接軌。這次獲頒典範學校獎項的學校有江翠國小、江翠國中及竹圍高中，而優良教師有9位。

教育局長林奕華指出，新北市推動教室連結網絡社群CCOC計畫， 於2014年度由18所學校開始試辦，2016年度已擴增至75所學 校參與，今年首創辦理典範學校暨優良教師評選。2016年度由九大 分區種子學校邀集鄰近學校成立教室連結網絡社群輔導團隊， 運用網路資訊科技， 帶領區域內聯盟學校進行國際教育夥伴的合作與深耕課程教學，透過 iEARN平台進行節日賀卡交換、Developing Map、Flat Stanley、明信片、國際筆友等專案， 創造國際夥伴學校進行虛擬與實際交流，落實新北市教育國際化， 打造新北教育城，引領師生更多的創意與發想， 希望大家能藉由本次成果發表會獲得豐富的學習成果， 開拓更寬廣的國際視野。

江翠國小透過Postcrossing讓學生認識世界各地的朋友 ，也培養解決問題的能力和探索求知的興趣，更突破地域上的限制， 讓天涯若比鄰，培養學生尊重與包容的態度， 例如必須用英文介紹臺灣四季之美、獨有的地理景觀、 稀有的動植物、聞名的美食小吃，將之行銷到全世界各地的朋友； 還必須在世界地圖上找出明信片主人所居住的國家、城市， 讓課程變有趣。

竹圍高中透過多元學習如卡片交換、文化盒子、筆友及視訊交流， 引領師生更多的創意與發想，讓學習更有趣， 每一個課程活動都能讓孩子看見世界的多樣與驚喜。 竹圍高中田庭瑋同學表示， 透過與美國筆友交流分享在臺灣的生活及當地的文化， 彷彿如東道主般地擔任導遊， 不僅深入了解美國文化和學生日常生活，也增強自己的英文能力。

教育局透過辦理典範學校暨優良教師評選， 讓社群學校成員加強互動交流及激盪創新思維，把世界帶進教室裡， 讓學生不出國也能拓展國際視野， 增進學生的溝通技巧與英文口語表達能力。 各校結合教學與國際交流，帶動教學新思維， 透過線上共備與國際交流，讓加深加廣選修以及多元選修等新課程， 有了另一種發展的可能性。