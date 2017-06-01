太美怕他人心生遺憾 瑞士小鎮「貼心」禁止拍照

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）如果要推廣觀光，是不是應該要讓越多人看到當地的照片才有效呢？瑞士有個城市近來決定逆向而行，禁止觀光客拍照，來看看他們的理由是什麼。

瑞士城市貝爾金(Bergün/Bravuogn)的立法者宣稱，由於貝爾金實在是太美，如果讓外人看到該市的照片，可能會讓沒辦法來的人心生遺憾，因而造成「FOMO症候群」(註一)，所以決定禁止前來遊玩的人拍照。

貝爾金的旅遊辦公室發表聲明指出，科學研究證實，看到漂亮的度假地區又不能前往，容易讓看到照片的人日子過得不開心，因此從新政策頒布後的那天起，該市將不允許任何人在當地拍照，並建議自行到訪，以免除FOMO的疑慮。

週二(30日)新通過的法案規定，如果在貝爾金拍照，就會面臨大概5美元的罰緩，不過光看這個數字，大概就知道這只是一個宣傳手法，旅遊部門的負責人Marc-Andrea Barandun則跟《The Local》報紙確定了這一件事，表示當局並不會真的向遊客開罰。

不過，這樣的行銷手法似乎很有效，因為他們的確用新奇的方式，吸引了許多遊客的注意，當觀光客看到之前在貝爾金拍攝的照片時，更是證明「美得令人窒息」這個形容詞，並不是空穴來風。

貝爾金是瑞士知名的單線米軌列車「阿爾布拉鐵路」(Albula Railway)的一部分，這條始於東南部城鎮圖西斯(Thusis)、終於瑞士最貴度假小鎮聖莫里茨(St. Moritz.)的鐵路擁有百年的歷史，更在2008年被聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界文化遺產。

除了鐵路頗有看頭外，貝爾金擁有一座超過800年歷史的老教堂、一座羅馬統治時期保留下來的塔樓，還有色彩繽紛的漂亮房舍，如果想要進行一場「無相機」的自在旅行，或許是放鬆心情不錯的選擇。

（註一：FOMO的全名為Fear of Missing Out Syndrom，是一種社交網絡興起後出現的新「現象」，通常指拼命追蹤他人社交現況以害怕被排除在群體外的一種恐懼症。）