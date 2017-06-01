2017年全球和平指數 台灣排名第40

(台灣英文新聞 / 國際組報導) 今(1)天發表的「2017年全球和平指數」顯示，美國政治混亂2016年將北美推向深度不穩定，中東則陷更深動盪，台灣在這項年度評比排名第40，在亞太地區中排名第6高。

全球和平指數是一套用作測量指定國家或地區的和平程度的指標，該指數由名為英國經濟學人信息社的專家小組所維持和公布，而該專家小組的成員主要來自各和平學系、智庫以及澳洲雪梨大學和平及衝突學中心所組成。



根據這項指數，全球最和平前10國依序是冰島、紐西蘭、葡萄牙、奧地利、丹麥、捷克、斯洛維尼亞、加拿大、瑞士，和並列第10的愛爾蘭與日本。



亞太地區排名最高的是紐西蘭（2），接著依序為日本（10）、澳洲（12）、新加坡（21）、馬來西亞（29），再來就是台灣（40）。



中國大陸整體排名116，北韓155。



「2017年全球和平指數」（Global Peace Index）顯示，整體來說，全球去年變得較為和平，但路透社報導說，發表指數的雪梨經濟與和平研究所（Institute for Economic and Peace）創辦人基利亞（Steve Killelea）說，「儘管...趨勢令人寬慰，世界仍深陷中東衝突、美國政治動蕩、難民湧入及歐洲的恐怖主義等困境。」



評比吊車尾的5個國家中，中東就有敘利亞、伊拉克、葉門3國，而敘國更是連續第5年敬陪末座。

