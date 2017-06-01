觀光旅館再進化！君品酒店推出聲控客房 科技智能引進飯店業

飯店市場競爭激烈，各家飯店品牌皆運用不同的加值服務吸引旅客，雲朗觀光今日特別於君品酒店首次公開展示智慧聲控客房，結合智能科技，可隨心所欲以口說方式控制房內燈光、空調、窗簾與影音系統，讓飯店中原有的電子管家功能再進化，力拚飯店業的創新價值與全新體驗。同時雲朗觀光集團將成為全台灣第一家使用聲控智能客房的連鎖飯店，除了聲控房內硬體設施，更是亞洲首家以聲控AI人工智慧受理房務服務需求的飯店，讓旅行與智能、科技更加緊密結合，未來將可吸引更多國際觀光客與商務出差人士的住房需求。

旅遊結合科技已是全球化的趨勢，雲朗觀光集團位在義大利的據點羅馬大飯店(A.roma Life Style Hotel)，即將導入聲控智能客房，在台灣也特別於君品酒店率先於套房中配置聲控智能管家提供住客免費體驗，主要透過聲控裝置與原有的e管家整合，集結人工智慧、自然語意理解和搜尋引擎，可在客房內以聲控方式調整8種燈光模式、空調與窗簾開關，在試用期間，最受好評的功能是聲控影音播放功能，可輕易以聲控方式在飯店客房中播放喜歡的網路音樂，也可以聲控隨選播放喜歡的網路影片，更可以透過「hipo smart」的指令得到飯店設施資訊，也可以聲控方式告知飯店人員房務需求。雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，隨著科技發展，集團向來以創新求變創造優質服務為目標，透過科技智能化的完善與升級，率先於君品酒店引進聲控房，滿足旅客個性化的體驗需求，未來更不排除在全集團據點皆設有聲控客房的計畫，以提供更多國內外旅客來台旅遊時擁有非凡的住宿驚喜。

君品酒店透過最新的智能語音測試系統，讓住房的貴賓不用再去找各種開關，只要口語方式說：「幫我開啟全部的燈」等，便可以輕鬆的透過語音來操作房間內的照明、空調溫度、紗簾、窗簾，與多種住房情境。旅客還可以直接以聲控設定鬧鐘與便利的使用有如搜尋引擎的服務，輕鬆查詢時間與天氣等，讓旅客入住飯店時更加智慧與便利。此外，客房還搭配君品酒店專屬的AI智能房務管家服務，旅客可以直接跟聲控裝置提出房務需求與相關查詢，例如：下達指令 Talk to Hipo Smart之後，可以說：「我需要一瓶水」，之後服務人員便會送水至旅客的房間內。另外還可以透過聲控查詢酒店服務指南，例如餐廳營業時間、健身房資訊、交通資訊、設施查詢（如：吹風機在哪兒）以及房務服務（如：索取水、茶包、沐浴組、充電器等），甚至可以向人工智慧詢問鄰近的超市與車站如何抵達，為入住旅客提供獨有的個性化體驗。

科技發展日新月異，進入每個人的生活是未來必然趨勢，雲朗觀光集團期許能夠成為飯店業結合智能科技的先行者，佈局全球市場，先在君品實驗性的展示聲控智能房，接著陸續推廣至集團旗下台灣及義大利的飯店，將設施與服務整合人工智慧，讓入住飯店的旅客享有獨特的科技驚喜，走入智慧酒店的樂趣享受！