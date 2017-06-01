法國油罐車司機大罷工 加油站缺油半癱瘓

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）上百間法國的加油站今天已經接近完全癱瘓，隨著油罐車司機的罷工進入第六天，加油站的油箱都快見底，外頭則排著長長的車潮。

根據消費者app「mon-essence.fr」，全法國大概有1.1萬間加油站，在此之中，有大約400間已經徹底沒有油量庫存，這些沒油的加油站大部分位在全法國最重要的交通樞紐地區，也就是首都巴黎，另外有800間的儲油量即將達到警戒值，雖然現階段沒有加油站因此而關閉，不過部分已經開始限制加油的額度。

隨著週末將至，擔心出遊期間沒油可用的驚慌駕駛大量湧進加油站，希望能趕在加油站庫存見底前，加到最後一滴汽油，對於習慣罷工的法國人而言，這次的影響仍然超過預期，迫使法國油業公會(UFIP)出面，要求駕駛人不要「包圍」加油站。

政府發言人Christophe Castaner則在昨(31)日表示，在努力之下，所有加油站都已經恢復正常運作，但是如同擠兌的「擠加油」現象仍然存在，持續影響油量消耗，交通部長Elisabeth Borne也發表聲明，要消費者不要驚慌，替現況增加更多變數。

這次的罷工起因於前總統歐蘭德(François Hollande)在任內強推的勞工市場改革，儘管面對國內強大的反對聲浪，歐蘭德仍一意孤行，甚至讓法案在未經投票的情況下，強制度過下議院的審查，引發勞工不滿。

法國工會(CGT Union)交通部門的成員Fabrice Michaud指出，本次罷工的油罐車司機要求不多，只要求他們的工時調降到10小時，並基於駕駛油罐車載運易燃物品的危險性，要求公司加薪並提供醫藥檢查，他並說，這次的罷工該如何落幕，完全取決於政府和資方的態度。

類似的罷工在一年前也發生過，當時正值2016年法國舉辦歐洲杯足球賽之際，除了需要應付本國的需求外，仍有大批外來觀光客湧入，然而大規模的罷工完全癱瘓法國全國上下油料的運輸，迫使法國政府必須動用緊急用油，來解決油料嚴重短缺的狀況。