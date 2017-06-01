遠離高血壓 從定期量血壓做起

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）高血壓連續3年蟬聯國人十大死因第8名，是心臟冠狀動脈疾病與腦血管病變重要的危險因素之一，也可能衍生心臟等方面的疾病，嚴重者恐造成死亡。為喚起民眾關心自我血壓值，北市衛生局即日起至7月底舉辦量血壓抽好禮活動。

高血壓素有「隱形殺手」之稱，原因在於高血壓病患平時並不一定有明顯症狀感受，然而長期下來可能衍生心臟衰竭、心臟肥厚、冠狀動脈心臟病、腦中風、主動脈瘤、腎血管等疾病，甚至會造成死亡。

過去民眾多認為高血壓是中老人常見的慢性疾病，但根據前項調查指出國內18歲至39歲的高血壓盛行率為4.7%，且自知率僅為34.2%，控制率僅23.2%，顯示年輕民眾常會忽略血壓問題。

另外，國民健康署「2013年國民健康訪問調查」指出，18歲以上一般民眾過去一年內沒有量測血壓比率達20.2%，顯示民眾自主監測血壓數值仍需再加強。而衛生局在「105年度台北市民眾代謝症候群認知調查報告」中，民眾對「一般人理想血壓值應維持多少」(正常值收縮壓應低於 120mmHg，舒張壓則應低於80mmHg)之認知度僅也顯不足。，

台北市政府衛生局黃世傑局長提醒民眾防治高血壓六要點：飲食減鹽、定期量血壓及控制、減重、戒菸、規律運動及節制飲酒等建立健康生活型態，幫助國人遠離高血壓的威脅。而定期量血壓是及早發現及控制高血壓的首要步驟。

因此，台北市衛生局舉辦「106年血壓量測自主控」抽獎活動，藉此呼籲民眾要關心自己的血壓數值，活動時間自106年5月1日(星期一)起到106年7月31日(星期一)止，只要至指定之血壓量測站點(如附件)，每月以悠遊卡感應成功上傳4天血壓量測數據至台北健康雲，填妥抽獎券後次月即有機會抽中健康獎精選好禮。