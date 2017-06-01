流感輕重症疫情上升 民眾勿輕忽

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）天氣漸熱，但國內近期流感輕症及重症疫情持續蔓延，上周（5月21日至5月27日）類流感急診人數較前一周增加4669人，且上呼吸道/類流感群聚通報案件亦呈上升，民眾千萬別輕忽，如有疑似症狀，應儘速就醫。

依據疾管署監測資料顯示，上周國內類流感門急診總就診達70,107人次，較前一周增加4,669人次；上呼吸道/類流感群聚通報案件累計21起，亦較前一周增加，其中15起發生於校園。上周新增34例重症病例，其中18歲以下5例；感染型別以H3N2為多；另新增3例重症死亡病例，59至89歲，均有慢性疾病史且無接種本季流感疫苗，發病日介於5月6日至5月16日，2例感染H3N2、1例感染B型。

本流感季（去年7月1日起）截至目前累計529例流感併發重症確定病例，其中65例死亡。近期氣溫多變，且連續假期民眾南來北往交流頻繁，可能造成社區輕症及重症疫情持續。疾管署表示，為因應疫情，疾管署擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，民眾如有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應儘速就醫，按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，並在家充分休息，以降低疫情傳播風險。

疾管署提醒，時序雖然已進入夏季，氣溫逐漸炎熱，但對流感疫情仍不可輕忽，若有呼吸道症狀，應配戴口罩，打噴嚏時用手帕遮住口鼻或用衣袖代替。另為減少流感疫情對民眾健康的威脅，疾管署已擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，增列「家人/同事/同班同學有類流感發病者」，民眾如有流感症狀可至全國各縣市3千多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費用藥劑使用條件者，不需快篩，均可依規定使用公費流感抗病毒藥劑，擴大期間至6月30日止。