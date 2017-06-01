挑戰全台最大！ GLORIA OUTLETS 華泰名品城 5/30喜迎端午節

迎接夏日到來，全台首座國際級美式露天休閒購物村－GLORIA OUTLETS華泰名品城 挑戰全台零售業最大規模立蛋活動，號召超過300個家庭，共計近千人一同齊聚桃園，彩繪立蛋！這是園區開業以來，首度舉辦的大規模親子同樂活動。桃園市長鄭文燦、華泰大飯店集團副董兼執行長-陳炯幅、華泰名品城總經理-梁曙凡也親臨現場，帶領近千民眾進行端午立蛋，祈求好彩頭。三人除了獻出自己首次立蛋，還親自蓋上手印，完成這高約170公分的端午彩繪『巨蛋』。現場有吃有玩，還有精美好禮可以拿，藉由一連串的優惠折扣及精彩活動，打造食衣育樂兼具的全方位優質購物環境。

GLORIA OUTLETS華泰名品城 總經理 梁曙凡表示 ：「從近期的銷售佳績可以證實現今消費者的購物習慣正在改變。聰明消費逐漸成為主流，而價格優惠、品質不打折的Outlet更是現代人的購物新選擇。我們不像一般零售業，會在納稅季嚴重影響生意。民眾依舊有消費休憩的需求，而華泰名品城寬敞優美的露天購物環境，搭配桃園市府在近期力推的桐花季、賞螢生態行程等，透過機捷將台北桃園串連成一日健康樂活遊的好去處，更能吸引親子客群及喜愛戶外活動的消費者前往。而我們也開始活用露天優勢，邀請街頭藝人進駐表演、舉辦大型節慶活動，藉此提供消費者不同的逛街感受。而迎接六月，我們也將舉辦『會員招待月』，預計針對新會員送出上萬份好禮，總市值破百萬。針對舊會員及六月壽星送出多張普吉島五日遊來回機票，希望在機捷加持下可以帶來更多人潮。」

6 月『會員招待月』好禮獎不斷！ 新會員抽百萬好禮 舊會員送你遊普吉！

夏換季，GLORIA OUTLETS華泰名品城 首度舉辦『會員招待月』好禮三重送活動。針對新會員，推出人人有獎的『見面禮』，即刮即中！超過10,000份超值獎品供消費者免費兌換，最大獎為市值NT$18,000的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店住宿券、以及國際精品包包，市值超過百萬。而為鼓勵十幾萬的舊會員回娘家，只要當日在園區單筆消費滿NT$5,000，就可抽泰國航空普吉島來回機票獎乙張，現買現抽，中獎機率超高！最後針對6月壽星，園區則推出當月壽星獨享，單筆消費滿NT$50,000，立即獲得泰國航空普吉島來回機票獎乙張。每人限領一次，簡直買到賺到！想在夏天前往熱帶島嶼避暑的民眾，不妨前來GLORIA OUTLETS華泰名品城 試試手氣，挖寶、抽機票！