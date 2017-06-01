自6/1起台灣擴大「東南亞國家人民來臺先行上網查核系統」適用條件

(台灣英文新聞/政治組報導)外交部今(1)日表示，為落實「新南向政策」，外交部於2017年4月10日召開跨部會會議研商第二波新南向政策目標國家簽證放寬措施，會中決議擴大「東南亞國家人民來臺先行上網查核系統」適用條件。

外交部與內政部移民署已完成行政協調自6月1日起實施的規定，分別為針對印度、印尼、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨與寮國等7國國民，將持有我國過去10年內核發之簽證（不含「勞工」簽證及「其他事由」簽證）或外僑居留證（事由不含「外籍勞工」）且無違常紀錄者納入適用條件。其次是倘上述7國國民曾在臺受僱從事藍領工作，或有違常紀錄者，均須向我駐外館處申請來臺簽證。

外交部說，「東南亞國家人民來臺先行上網查核系統」係自98年起實施，凡符合條件者得於內政部移民署網頁填寫申請表後，免繳規費獲發3個月效期、停留期限30天的多次入境憑證，此可謂「有條件式免簽」，提供每年約16萬人次東南亞國家人民來臺便捷入境申請服務。為增進我國與東南亞國家人民之交流，該查核系統已於上2016年9月1日起，擴大適用國家與條件，自1日起再增列過去10年內曾申獲我國簽證者，即得透過該系統申請多次入境憑證，毋須繳交規費，預估將有135萬人次受惠；對於未曾申獲我國簽證者，僅須於首次來臺時申辦簽證，其後10年即可據此適用該查核系統。