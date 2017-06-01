6月1日台灣各報頭條速報

聯合報：起薪創新高 你有感嗎？隔16年 大畢生起薪重返28K



聯合報1日報導，畢業季近了，不少大學畢業生正為尋職煩惱。根據勞動部昨公布的年度職類別薪資調查，去年大學畢業生平均起薪增至2萬8116元，比前一年又「加薪」400多元，數字也創該調查以來新高。



中國時報：身體OK 續審5大案？ 趴趴走惹關注 7月7日高院傳訊阿扁



中國時報1日報導，保外就醫的前總統陳水扁，日前出席凱達格蘭募款餐會公然違反台中監獄禁令後，又申請參加前國策顧問蔡有全的追思禮拜遭拒，他到處趴趴走，健康狀況是否OK，讓審理二次金改案的高院法官，決定7月7日傳訊陳水扁到庭，釐清他的身體狀況，是否有「就審能力」？案件要不要繼續停止審理。



蘋果日報：丁松筠神父 驟逝



蘋果日報1日報導，以「傑瑞叔叔」（Uncle Jerry）之名主持英語教學節目、為長頸鹿美語代言而聞名的天主教神父丁松筠昨驟逝，享壽75歲。30年前即有心臟病的他，今年4月才接受心臟支架手術，移民署與台北市民政局原定今頒發台灣身分證給他，他還開心表示：「謝謝台灣當我是一家人。」未料昨被發現在睡夢中去世，網友紛紛哀悼，要「長頸鹿叔叔」一路好走。



自由時報：投資中國 必翔疑假借款真掏空



自由時報1日報導，交不出財報又涉內線交易的上市輔具大廠必翔，昨再驚爆疑涉掏空、作假帳案外案。1份銀行水單顯示，必翔子公司揚明實業曾借款給中國寧波的天一智能電池公司，而後者則「還款」給必翔中國總管理處副總戴佳瑀，這3方資金往來在去年9月特別頻繁；對照證交所今年4月曾抓包必翔隱匿揚明借款給天一，金額高達7.49億元，必翔相關資金流向究竟為何，疑點重重。