政院：同婚合法前擬開放同性伴侶至內政部註記

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）行政院秘書長陳美伶今（31）日表示，政院已成立專案小組，預計每週開一次會，研修法規配套及法案研擬，盡快提出衝擊最小、最週全的版本至立法院。第一次會議將於7日舉行，首要考慮放寬同性伴侶註記方式。

大法官會議24日針對同性婚姻，作成釋字第748號解釋，宣告民法未保障同性婚姻違憲，有關機關應於二年內完成相關法律修訂。針對該解釋文，行政院長林全指示秘書長陳美伶召集相關部會討論修法事宜，整合各方意見。

該釋憲文出爐後，各界對於同婚合法化的修法方式、修法範疇多有猜想。對此，陳美伶表示，當前重點應先審視同性伴侶應有權利為何、如何保障，和現行法是否有所出入。專法、民法修正、另立專章等是後續討論的問題。

不過，陳美伶指出，釋憲文僅針對親屬編婚姻專章的合憲性進行解釋，並未涉及繼承編等婚姻之外的內容。然而，修正婚姻專章加入同性婚姻關係，勢必會連動影響親屬編、繼承編的血親關係要如何認定，因此專案小組將會就現有的法律架構進行全盤檢視。

陳美伶表示，台灣到目前為止，共有11個縣市辦理同性伴侶註記，包括六都、宜蘭、彰化、新竹與嘉義縣市。截至4月底共有2060對伴侶完成註記，其中女性1643對、男性417對。

陳美伶個人贊成全國的戶政機關當即開放同性伴侶註記，但她仍強調戶政業務為地方自治。她呼籲地方政府抱持開放態度，並表示若同性伴侶遭拒，可考量讓他們直接至內政部戶政司登記。預計詳細內容將於第一次會議與內政部討論。