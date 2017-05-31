531世界無菸日 WHO：每年700萬人死於菸害

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）世界衛生組織（WHO）將今（31）日定為「世界無菸日（World No Tobacco Day）」，並發表報告說明與菸草使用相關的健康風險，希望能倡導有效政策減少菸草消費。

WHO自1987年訂定了世界無菸日，今年的主題為「菸草—對發展的威脅」，強調菸草對所有國家的可持續性發展所構成的威脅。

世界衛生組織指出，目前每年約有700多萬人死於菸草使用，預計到2030年，此數字將增加到每年超過800萬人，醫療費造成的經濟負擔產生了155億元以上的經濟損失，呼籲各國加強菸草管制。

另外，種植菸草時所需的大量農藥及化學肥料，可能造成水源污染。WHO估計每年約有430萬公頃的菸草種植用地，造成了全球2%到4%的毀林率。而且菸草的加工過程會產生200萬噸以上的固體廢物。

報告也強調，約有80%的吸菸人口生活在低收入和中等收入國家。在最貧困的家庭中，菸草支出通常占家庭總支出10%以上，影響到在食品、教育、及醫療方面的支出，使得貧窮問題更加惡化。

WHO建議各國透過加強對菸草的管制來增進人民健康及發展，包括禁止菸草的行銷廣告、宣導菸品容器使用素面包裝、提高菸稅、室內公共場所及工作場所全面禁菸等。

組織呼籲，加強菸草控管不僅能挽救生命，更能減少貧窮、促進國家發展。