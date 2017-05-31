中國普洱茶磚驗出禁用DDT 北市三年來首例

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）普洱茶磚含禁用農藥「DDT」，是北市3年來首見。

台北市衛生局今（31）日公佈，3月底至4月初前往超市、賣場、茶行、飲料店抽驗40件茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，檢驗結果，來自中國的「雲南普洱茶磚」，遭檢出台灣自民國62年起便已禁用的農藥「p, p'-滴滴涕（p, p'- DDT）」，濃度0.12 ppm（Parts Per Million，百萬分之一濃度）。

北市衛生局已要求販售業者下架不得販售，因業者無法提供違規產品來源廠商，先依《食品安全衛生管理法》開罰3萬元罰鍰，再不排除由檢調介入調查。

衛生局表示，這次「雲南普洱茶磚」被檢出禁用農藥「DDT」，濃度約0.12 ppm，總數共有45片，每片約250公克，總重約12公斤。

另外，本次抽驗40件產品中，有24件檢出殘留農藥，其中23件檢出量在「農藥殘留容許量標準」限量範圍內，皆符合規定。

北市衛生局表示，世界衛生組織國際癌症研究所（IARC）認為DDT有可能是人類致癌物，而各國禁用DDT的原因多與生態環境污染有關。

台北市衛生局食藥處處長王明理表示，DDT代謝物「DDE」屬於親脂性，容易堆積於動物脂肪中，中毒症狀包括流汗、頭痛、反胃和痙攣。

一般茶葉農藥則多為水溶性，易受高溫破壞，建議沖泡茶飲時，除須使用80度以上熱水外，可將第一泡茶水倒掉，可避免攝取到殘留農藥。