驪歌飄揚感恩季！西華飯店推出謝師宴專案

驪歌飄揚的季節，台北西華飯店B-one自助餐廳獻上最溫馨的謝師宴專案。2017年5月1日至8月31日，凡12位(含)學生團體用餐，每滿10位(含)享兩位免費用餐，再送B-one下午茶免費餐券一張，滿20位(含)則享四位免費用餐，送B-one下午茶免費餐券兩張，依此類推。最能替溫馨謝師宴加分的小物也為您傳便便，免費提供邀請卡及謝師花束一束。

滿50位(含)以上，於現場用餐拍照上傳西華臉書粉絲團，再送超人氣西華熊玩偶一只。揪老師吃大餐表謝意。敬請即早訂位以免向隅。詳情請洽台北西華飯店(02)2718-1188轉B-one自助餐廳。

西華飯店B-one自助餐廳謝師宴專案(2017/5/1~2017/8/31)

12人(含)以上成人學生團體享優惠。午餐、晚餐、下午茶皆適用

好康一 揪團享免費用餐 再送免費下午茶

每滿10位(含)享2位免餐費，再送B-one下午茶免費一客餐券一張

每滿20位(含)享4位免餐費，再送B-one下午茶免費一客餐券兩張

依此類推，免餐費者需付原價一成之服務費



好康一 謝師小物傳便便

免費送邀請卡及花束一束

滿50位(含)以上，於現場用餐拍照上傳西華臉書粉絲團，再送超人氣西華熊玩偶一只。