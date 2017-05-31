國立臺北藝術大學藝術資源暨推廣教育中心

2017國立臺北藝術大學藝術資源暨推廣教育中心（以下簡稱北藝推廣），「美」在城市中蔓延全新課程初登場。北藝推廣走出校園前進城市生活至今已邁向第5個年頭，除了在關渡校區、華山學堂、國際藝術村學堂可以學習到多種藝術課程，今夏北藝推廣重返大稻埕街區學堂，於大稻埕城市影像實驗室、大稻埕戲苑及團圓大稻埕開設多種藝術課程，針對大眾對消暑的渴望推出四大類別的藝術課程，分別為美術、兒童、手藝、​舞蹈與戲劇四大類，透過對美的學習，敲醒你的感官經驗，而且學習據點(華山、大稻埕及台北國際藝術村)就在你我身邊，只要搭上捷運，走幾步路就能就近學習藝術。

美術類，水墨、版畫、素描..各種媒材技藝學習

由北藝美術系潘娉玉老師企劃，透過美術創作、基礎素描及繪畫媒材的引導，讓喜愛美術的朋友，學習素描、水墨、版畫、插畫、​​水彩、油畫及壓克力等​​美術媒介，進而埋下創作的種子。本次邀請北藝大美術系副教授吳繼濤、周偉、​林仁信​、​黃華真及畢業校友林致安、張凱鈞、劉慧中及邱建銘等師資，開設多門美術課程，像水墨畫的寫生與傳統、抽象素描​​​、版畫創意​​​​－銅版畫入門、壓克力繪畫​、​基礎炭筆素描、讓馬蒂斯教你繪畫​、攝影故事悠遊GO~等多種課程​​​​。​​​

兒童藝術類，用莎士比亞、創作陪孩子們過一夏

今夏帶您認識莎士比亞，由何一梵老師子弟兵林鈺玲、楊佳陵、謝方瑜及陳家祥​​規劃及授課，以英國大文豪莎士比亞有豐富語文內涵劇本為引導媒介，讓孩子們學會好好說話，跟別人合作及跟自己合作，從中學會劇場藝術的實作。除此之外，北藝推廣還針對兒童設計「橡皮章繽紛創作明信片」及「舞夏 ~ 舞動一下」一日工作坊，讓喜歡藝術的小朋友都能趁著暑假體驗藝術的魅力。

手藝類，給您最消暑最舒壓的美勞作業

每個人心中都曾住著一位小小孩，隨著時間和忙碌消磨，小小孩漸漸藏了起來。今夏北藝推廣以大稻埕為據點，喚醒您心中的小小孩，帶您走出忙碌的枷鎖，一起感受手作物所帶給您的驚人感受！相關課程推薦，畢業後的美勞課、小島風格手捏彩繪陶、生活中的動物園－手作布偶製作、編織創作小品、潔膚好幫手─天然皂方、織錦小畫、做。本。書。－Coptic手工書設計與製作等眾多課程等您慢慢挑選。

舞蹈&戲劇類／帶您發現戲劇與舞蹈之美

您是否長期待在辦公室，鎖在電腦前，好久好久沒有舒展身體了。是否渴望可以徹底流汗，甩開壓力，重新面對生活。透過表演課程學習了解人與人之間的交流互動，透過轉移各式情域心境、體驗不同的角色樣貌，從中探索人生經驗。北藝推廣聽見您的渴望，開設多門戲劇及舞蹈課程，像是表演方法基礎、聲音開發、劇場這一行及成人芭蕾入門等精彩課程。

北藝推廣藝術學習不打烊，關渡校區、華山學堂、國際藝術村學堂、大稻埕街區學堂均可上課，為邀請更多對藝術有興趣的朋友加入藝術的學習行列，​​​即日起無論新舊生課程學費均享9折。此外凡同時選修大稻埕、華山及國際藝術村學堂之任一課程，學費可以享85折(選擇本方案者請來電報名)，專案價課程除外。

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