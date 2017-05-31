〈時評〉洪秀柱想要投降輸一半？

港星周星馳在賭神電影中，有句名言是「投降輸一半」，這句話，似乎可以套用在國民黨現任主席洪秀柱身上。

國民黨主席選舉結果出爐，吳敦義確定當選，國民黨規畫在八月舉行全代會，選舉最新的中央委員和中常委。不過，有趣的是，根據國民黨公告的內容，新一屆的中央委員和中常委，將在七月底選出，簡單來說，由最新民意選舉的黨代表，並無法決定下一屆中常委的權力結構。

這樣的設計，本來就有邏輯上的問題，但吳敦義和現任黨主席洪秀柱，卻為此摃上，甚至搞到黨務交接的協商瀕臨破裂。

根據國民黨章的規定，中央委員會委員有210人，中央委員選舉的候選人數，以中央委員名額的加倍為限，由黨主席提名210人，其餘由黨代表簽署。更進一步來說，黨主席提名的中央委員，若是當選後，可以直接影響到中常委最後選舉結果，這是國民黨的權力制度設計。

因此，想在國民黨持續握有影響力，提名中央委員的權力相對重要，儘管洪秀柱即將失去黨主席身分，不過，洪秀柱陣營卻主張，當年連戰交棒給馬英九、吳伯雄和馬英九在交接黨主席時，都是現任黨主席、新任黨主席各提一半中央委員候選人的名單，然後再展開協商。

洪秀柱陣營舉的例子是事實，但當年這幾位黨主席並未同台競爭，不像這次洪秀柱和吳敦義是一起角逐黨主席大位，洪秀柱既然落敗，理應尊重黨主席當選人，不應拿過去的例子，就想要握有中央委員的提名權。

相信洪秀柱若是當選黨主席，也不願將中央委員提名權釋出，同樣地，吳敦義挾最新民意，當然有權、有責提名所有中央委員，形成自己的班底，否則，依照洪秀柱的論點，乾脆學周星馳，喊出投降輸一半算了。

（作者李平華，資深媒體人）