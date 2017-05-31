反捕鯨！ 丹麥小美人魚遭潑漆

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）會在銅像上面潑紅漆可不是台灣的專利，丹麥國寶小美人魚可不是只有在故事中結局淒慘，就連鑄成銅像後，遭遇依舊令人唏噓。

昨(30)日，丹麥知名的小美人魚雕像遭到環保人士潑漆，一旁用同樣紅色的漆寫上「丹麥捍衛法羅群島(Faroe Islands)的鯨魚」，當地媒體認為，這應該是在抗議該島夏季獵捕領航鯨的行為，該島是丹麥的海外領地，當地政府允許島民進行從16世紀就存在的捕鯨活動。

在夏季的捕鯨活動中，島民將領航鯨趕到淺水處，並利用魚叉等利器將鯨魚刺死，隨後以非商業的模式，與彼此分享鯨魚肉和鯨魚油，這對於當地居民來說，是一件稀鬆平常的傳統活動。

美國鯨魚協會(American Cetacean Society)指出，領航鯨不像其他鯨魚，並不是瀕危動物，事實上，領航鯨在東北部大西洋地區大概有77.8萬頭，法羅群島附近則大約有10萬頭在當地生存，相較之下，ˇ法羅群島的居民一年大約才獵捕800隻領航鯨，如此適當的獵捕並不會影響生態。

這個安徒生童話中知名的角色，銅像從樹立以來，就屢次遭受到明顯的惡意對待，她曾在1964年和1998年被兩次砍頭，在2003年被疑似爆裂物從海邊的基座上炸入海中，多處受損，然後在安然度過10多年後，又在今年被「稍不激進」的方式對待，似乎是因小美人魚的高知名度，在丹麥，只要想要獲取社會注意，就會拿倒霉的小美人魚銅像開刀。

為了完整陳述這尊銅像不幸的遭遇，BBC特別拍了一部影片，以幽默的口吻代替小美人魚「發聲」，要大家放過他，不要再拿她「出氣」了。