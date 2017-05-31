〈時評〉郭瑤琪案提非常上訴的聯想

涉貪污罪遭判刑八年定讞，服刑2年後因罹癌於去年1月15日獲保外就醫的交通部前部長郭瑤琪，前後至少七次向最高檢聲請非常上訴均遭駁回；今年4月，監察院通過調查報告，認為法院確定判決有違背法令之虞，籲請檢察總長研酌提起非常上訴。檢察總長顏大和從善如流，於5月23日向最高法院提起非常上訴。

結果如何，現在言之過早，但吾人有幾個相關的聯想。

（一）法官的自由心證太恐怖：郭案證人招供裝賄款的茶葉罐，顏色、數量一變再變，郭瑤琪則徹頭徹尾否認收賄，所謂賄款2萬美元之金流、物證至今查無影蹤，在法官自由心證下，這都不是問題，貪污照判不誤。相反的，陳啟祥指證林益世向他收賄6300萬、索賄8300萬，索賄交談過程更有錄音筆為證，林益世有向特偵組檢察官坦承罪行、有認錯道歉聲明、家中池塘有撈起6500萬贓款，在台北地院一審法官的自由心證下，這沒有貪污的問題，只犯恐嚇得利罪。在法官的自由心證下，沒證沒據、不管，有證有據、也不管，恐怖不恐怖？

（二）諱疾忌醫的司法何去何從：檢察總長顏大和替郭瑤琪案提非常上訴，雖然姍姍來遲，好歹算踏出亡羊補牢的第一步。遺憾的是，顏總長無視問題根本出在前端的「行賄、收賄無法確證」而非後端的「收賄對價關係認定不一」，洋洋灑灑說的「法院對收賄對價關係認定不一，盼最高法院統一見解」，不僅扯太遠，對司法冤假錯案的諱疾忌醫心態更是昭然若揭！要之，司法不從根本的「證據」著力，而僅在後面的「統一見解」打轉，一如司法改革不從如何防止奶嘴法官進場、如何根絕色盲檢察官與色盲法官以雙重標準當辦綠縱藍的政治打手、如何建立恐龍法官的退場機制等根本問題的大破大立下手，而僅在盤算如何以換湯不換藥的方式開改革的處方，對法官、檢察官不信任度分別高達84％、76％的現況如何扭轉改變？

（三）有權無責的檢察官、法官如何保障司法品質：今天，不起訴的即便比起訴的有更明確的犯罪事證、物證、人證，那濫權不起訴及濫權起訴的檢察官，國人能奈他／她何？被判有罪的即便比被判無罪的還清白，那亂判及錯判的法官，國人又能奈他／她何？職場上：誤診或醫療疏失的醫生，有賠償官司等著；大放厥詞卻提不出證據的名嘴，下場是罰款加登報道歉；賣假貨、偽藥的商家，除了罰鍰還可能鋃鐺入獄。害江國慶冤死的檢察官、法官的疏失責任有追究嗎？提不出證據也敢濫行起訴的檢察官呢？教唆證人作偽證的檢察官呢？法有誣告罪，有誣訴罪嗎？有權無責的檢察官、法官，如何管控保障司法品質？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）