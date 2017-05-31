當心！ 這些習慣會加速肌膚老化

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）除了年齡增長外，許多不好的生活小習慣都會加速肌膚和身體老化，但一般人卻容易忽略。塗抹一堆保養品、借助醫美科技都是治標不治本的方法，如果想從內而外永保青春的話，快改掉以下8個壞習慣吧！

壓力：高壓的生活型態會使體內自由基大量產生，導致身體和肌膚快速老化，造成器官、心血管、新陳代謝和自律神經等老化，也會讓慢性病提早報到。

甜食：過多的甜食會造成體內產生醣化作用，使細胞老化、膠原蛋白受損，導致肌膚老化、失去彈性、暗沉和皺紋等問題。

睡眠時間過少：人體需要利用「睡眠」來進行細胞修復的工作，專家建議每日睡眠時間為7小時左右，若低於七小時也易造成壽命簡短和提高罹患慢性病的機率。

追劇：賴在沙發上看電視是許多人下班後的消遣，但久坐除了會提高腎臟、心血管、肥胖和糖尿病的風險外，根據英國研究顯示，每天看一個鐘頭電視，會讓壽命減少22分鐘，而每天平均看6小時電視的人，壽命比不看電視的人少5年。專家建議，為了健康著想，應該定時起身走動，不要久坐超過30分鐘。

沒擦眼霜：眼周是全臉最脆弱、最薄，也是最容易產生細紋的地方，平常應該多擦維生素Ａ、維生素Ｃ的保養品才能保持肌膚水分，增加皮膚彈性、膠原蛋白，以達到減少細紋。

沒擦防曬乳：紫外線是造成肌膚老化的最大元凶，曬久也會提高肌膚病變的機率，因此建議出門前30分鐘就要擦防曬乳，除此之外也要做好物理性防曬，例如撐傘或穿長袖；同時，避免在紫外線最強烈時出門。

化妝：化妝品多是化學合成品，也含有會刺激肌膚的香料和酒精，若卸妝不完全容易阻塞毛孔，但卸妝過度又容易帶走肌膚的天然油脂，長久下來造成肌膚乾燥。

睡姿：你睡覺也喜歡把頭埋進枕頭裡嗎？當心過度擠壓會造成肌膚產生細紋，甚至擠壓的痕跡久久才能消除。