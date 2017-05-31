報稅季後荷包縮水   Ford教您如何省下25%油錢

台灣每逢五月即是全民所得納稅季，讓人傷神也傷荷包。近年來，越來越多的消費者為環保及節省開銷，選擇購買較省油的車款。然而，其實省油的駕駛習慣更是提升燃油經濟性最佳方式，就像報稅從節稅著手一樣重要。Ford提供以下幾項省油的駕駛撇步，最多估計為消費者省下近25%的油錢。

平順駕駛

重踩油門、開快車和煞車減速等激進的操駕模式都可能大幅影響車輛的油耗表現。而平順加速、提早輕踩煞車，並在安全的前提下維持在同一車道內行駛，不僅能擁有更佳的油耗表現，還能夠延長煞車及輪胎的壽命。

降低時速

開快車是很耗油的，若將時速從100 公里降低至90公里，即可提升10~15%的燃油效率。當在高速公路上行駛時，盡可能使用定速巡航裝置，它不僅能讓您輕鬆維持車速，更能達到省油的目的。

避免引擎怠速

長時間引擎怠速不僅會增加廢氣排放量且浪費汽油。而現今的引擎已經不需要進行「暖車」的步驟，當啟動引擎之後即可和緩起步行駛。此外，在安全狀況下，若車輛於30秒內不需移動，即可將引擎熄火，以減少不必要的燃油消耗。而Ford Focus及Ford Kuga皆搭載了Auto-Start-Stop引擎自動啟閉系統，在車輛靜止等待紅燈時，Auto-Start-Stop系統能夠自動關閉引擎，減少不必要的能源耗損；而當需要啟動時，只需輕踩油門，引擎將即刻啟動。不但減少靜止怠速時產生的耗能，更替環保盡一份心力。

減少不必要的物品

車子的乘載量越重，引擎在加速時所需要的燃油越多。若減少行李廂或後座裝載的物品，將有助於改善油耗。建議您出門時盡可能減少不必要的乘載物，而日常用車時盡量保留重要的物品，例如：緊急救難包、小型工具組和小型千斤頂。

減少空氣阻力

一般車輛在設計時皆會考量提供良好的空氣力學表現，然而若是在車頂加裝行李盒或自行車，皆會增加風阻。因此，如果您經常行駛於高速公路或正在規劃長距離旅行，試著將物品裝載於車內或掛在車尾。此外，緊閉車窗和天窗也能有效降低風阻並提升燃油效率。

空調使用時機

台灣的春季和秋季是最舒適宜人的氣候。在此季節，Ford建議您在郊區行駛時，將空調關閉並開窗通風，能有效降低近15%的油耗。然而在高速行駛時，開窗反而會提高車輛的風阻係數，進而降低燃油效率。因此，高速行駛較低速行駛更適合使用空調系統。

使用定速巡航裝置

定速巡航不僅能夠讓您駕駛得更輕鬆，且還能為您保持一定的速度，以避免超速。而在固定的時速下，更能節省車輛的燃油消耗。

規劃行程，一次完成

多次短程往返所消耗的燃油較一次長途的行程來得多。比方說，當您需要開車出門辦事時，盡可能先規劃好所有待辦事項在一趟車程中完成，如此更能有效達到省油的目的。

良好的引擎狀態

定期保養愛車，讓車輛保持在最佳狀態，更能讓車內機械運作順利，以減少不必要的燃油消耗。當車輛引擎效能不佳或未通過廢氣排放測試時，盡快修復即可改善4%的油耗。若含氧感知器故障，盡早更換更能改善近40%的油耗。

適當的胎壓

適當的胎壓不僅可提升輪胎的安全性、操控性及耐用性，更能優化車輛的油耗表現。當胎壓高於正常的水平，將同時減少輪胎的抓地力並降低使用壽命。

使用原廠建議的機油

原廠在車主手冊當中附有機油等級建議，使用正確的機油能使引擎潤滑系統有效率的運作。若使用錯誤等級的機油可能會增加最高 2%的油耗。

積沙成塔，聚少成多

除了上述的保養程序之外，Ford原廠技師皆受過標準化訓練，能為您的愛車做全面的檢測，確認排氣管與排氣系統是否運作正常，並評估是否需更換燃油濾心、火星塞及進行四輪定位。

正確的車輛維護保養及駕駛行為，能為您的愛車降低近25%的油耗。然而，車款本身的油耗表現也有相當程度的影響。Ford多年來不斷精進造車技術，以提供消費者更多的動力選擇及更優異的燃油經濟性。旗下獲獎無數的EcoBoost引擎技術即是最佳代表作，不僅提供卓越的性能表現，更大幅提升了燃油效率。