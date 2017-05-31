期交所之大專院校期貨課程總補助金150萬元開始申請嘍!

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)為鼓勵大專院校老師講授期貨與選擇權理論與實務課程，增進學生對期貨與選擇權商品之認識及瞭解，並使期貨與選擇權知識普及校園，以促進臺灣期貨市場之長遠發展，特舉辦「2017學年度上學期大專院校期貨與選擇權課程補助活動」，總補助金額高達新台幣150萬元，申請期間自即日起至2017年6月30日止。

期交所說，該補助活動自2015學年度下學期首度辦理，已持續辦理3學期，申請情況踴躍。為延續推展成效，今針對即將開始的2017學年度上學期課程再推出新一波補助活動。依據期交所公布的活動辦法，補助對象為2017學年度上學期教育部認可之台灣公私立大專院校各系所開設課程中，授課內容有講授9小時下列課程之授課教師，均得申請。

1.國外股價指數類商品(東證期貨、印度50期貨、美國道瓊期貨及美國標普500期貨)：3小時。

2.匯率類期貨與選擇權商品(包括美元兌人民幣期貨與選擇權、小型美元兌人民幣期貨與選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨)：3小時。

3.個股類(含ETF類)期貨與選擇權商品：3小時。

本活動補助名額共計30名，依學生修課人數補助新台幣3至5萬元，總補助金額150萬元。申請人須於106年6月30日前，檢具活動申請書及課程計畫書等文件，向期交所提出補助申請；申請文件經審查通過後即可辦理，並於107年2月28日前，檢具開課證明、成果報告及授課講義等資料，經審查通過後，予以補助。

本活動辦法業已公告於期交所網站(www.taifex.com.tw)，歡迎大專院校各系所教師上網查詢及踴躍參與。