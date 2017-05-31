中華電信iPhone 7及7 Plus超殺限時優惠最高現折1萬元

(台灣英文新聞 / 科技組報導) 中華電信今(31)日推出iPhone 7及iPhone 7 Plus限時優惠，自2017年6月1日起至2017年6月30日止，凡申辦「大4G金讚方案」999型(含)以上資費，iPhone 7全系列機型皆可享購機價現折2,000元！此外，老客戶續約、攜碼及新辦客戶皆有優惠，搭配1,399型以上資費另享「高資費加碼折價」優惠，最高可折3,000元。老客戶最高可再折1,000元購機價，或VIP客戶可再享購機折價最高5,000元！多重優惠、一折再折超級省，最高享萬元折價，申辦指定資費，最新iPhone 7時尚手機輕鬆0元帶回家！

中華電信說，iPhone 7 Plus曜石黑現貨供應熱賣中，老客戶/VIP客戶購機再享最高折價5,000元。以申辦大4G金讚方案為例，指定資費可享上網吃到飽、最大網內免費講等優惠，月付1,399元(租期30個月)，iPhone 7(32G)原購機價9,900元，下殺2,000元，再享高資費加碼折價1,000元，購機價限時優惠6,900元。

中華電信進一步的說，另10年以上老客戶可再享1,000元購機折價，購機價只要5,900元；而VIP尊榮級客戶享購機折價5,000元，即可1,900元將手機帶回家！另，若月付1,799元(租期30個月)，iPhone 7 Plus(128G)原價12,800元，限時下殺2,000元，再享高資費加碼折價2,000元，購機價限時優惠8,800元；另10年以上老客戶可再享1,000元購機折價，購機價只要7,800元；而VIP尊榮級客戶可享多重優惠限時下殺，購機價只要3,800元！另搭配「精采Hami包」優惠，每月只要加99元，即享KKBOX、Hami Pass、Hami書城、中華影視Hami電視、至尊股票機等超實用APP多選一優惠，購機價再折500元！