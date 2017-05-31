高院法官開傳票 傳喚陳水扁7/7出庭

前總統陳水扁日前出席募款餐會，承審陳水扁涉二次金改案件的台灣高等法院法官曾德水考量陳水扁疑有就審能力，已發出傳票，傳喚扁7月7日到庭，確認是否將停審的案件，重新開始審理。



陳水扁因失智及巴金森氏症等症狀，獲得保外就醫，他所涉停審、尚未定讞案件，包含二次金改案、國務機要費案、洗錢案、侵占總統府機密文件案以及教唆偽證案。



二次金改案傳陳水扁出庭 高院：例行程序



承審陳水扁涉二次金改案件的台灣高等法院合議庭今天表示，傳喚陳水扁7月7日到庭，為例行性的調查程序，作為判斷原裁定停止審判的原因是否已消滅。



陳水扁因失智及巴金森氏症等症狀，獲得保外就醫，他所涉停審、尚未定讞案件，包含二次金改案、國務機要費案、洗錢案、侵占總統府機密文件案以及教唆偽證案。



台灣高等法院承辦二次金改案件的合議庭表示，本案於民國104年8月31日經裁定停止審判程序在案，依司法院頒「民刑事事件編號計數分案報結實施要點」第69之1點「持續每半年至少調查一次其停止審判程序之原因已否消滅」的規定。



因此，傳喚並通知陳水扁及其辯護人，於7月7日上午11時，至台灣高等法院刑事專一法庭，為例行性的調查程序，作為判斷原裁定停止審判程序的原因是否業已消滅之參考。