交投熱絡 富邦公司治理正夯

富邦臺灣公司治理100 ETF(股票代號：00692、股票簡稱：富邦公司治理) 受到台股投資人認同，自2017年5月17日掛牌上市以來至5月26日止，日均量達5360張，高居國內台股原股型ETF之冠，交投熱絡，顯見國內投資人多支持落實公司治理制度的企業，富邦投信也期望此一風潮能帶動台灣資本市場的正向循環。

富邦公司治理（股票代號：00692）以新台幣32.74億元成立，創下今年以來在臺灣證交所掛牌的ETF中規模最大者。該ETF於5月17日上市當天，成交量即高達14039張，顯示市場接手意願極高，上市掛牌以來至今，日均量也有5360張，此一量能不僅逼近許多績優電子、金融股，同時在台股原股型ETF中，更是名列前茅。從臺灣證交所的統計資料顯示，今年以來僅有一檔台股原股型ETF曾經有單日成交量逾萬張的表現，同時也僅出現一次，而甫上市的富邦公司治理（股票代號：00692），即以黑馬之居，活躍盤面。

富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文指出，富邦公司治理（股票代號：00692）上市以來平均日成交量逾5000張以上，實屬不易，屬性以長線投資為主的原股型ETF，交投向來不若槓桿反向ETF活絡，能有日均量5000張的表現，顯見異軍突起的公司治理ETF已成為台股投資的清流，也可望成為未來投資趨勢。

廖崇文說，富邦公司治理為現行台股ETF中，唯一在篩選成分股時是同時採取質化與財務指標量化分析的雙軌篩選原則，因此，相關成分股雖然不見得短期績效表現特別突出，然而路遙知馬力，公司治理表現優異之標竿企業，通常也會追求長期穩定的經營與成長機會，非常適合投資人作為長期投資的核心配置。

「富邦臺灣公司治理100 ETF」主要即投資於「臺灣公司治理100指數」成分股，包括台積電、台塑、中華電、鴻海、富邦金等國內各產業之龍頭企業，都是該指數的成分股，廖崇文強調，期望透過投資支持落實公司治理制度的企業，可以促進國內企業重視公司治理，進而帶動台灣資本市場正向循環，為國內ETF市場發展貢獻一份心力。