永和國中與師大共創課程打造新北創客(Maker)大師

新北市致力推動創客教育，結合教育部經費的挹注及永和國中團隊的規劃，今(31)日在永和國中辦理「創新自造教育教師培訓衛星學校」空間啟用揭牌儀式。

現場邀請教育部師資培育與藝術教育司、新北市政府教育局、國立臺灣師範大學長官貴賓出席，為這所「創新自造教育教師培訓衛星學校」進行揭牌，更安排來賓與學生一起體驗手機擴音箱，感受動手完成作品的樂趣，在開心有趣的過程中學習物理知識。

教育局主任秘書歐人豪表示，永和國中於104年成為新北市創客社群學校，跨領域推動數位創客社群的種子教師，並與台師大合作定期辦理相關研習。學校利用校內生科教室建置數位創客教室，運用電腦設備與網路，並搭配雷切機、3D列印機，提供師生資料查詢、設計與數位加工，希望藉此成為中永和區域創客發想基地的角色，成為新北創客教室據點，讓師生們能藉由藉由跨科團隊的交流及合作，成就及實現年輕學子的發想與創意，提供本市學生發展專題及創作空間，未來將擴大服務面向，協助辦理創客師資培訓與發展教案教材。

新北「創客教育」強調動手實作和問題解決的能力，首重「實作」、「創意」、「整合」及「自學」四大理念，希冀藉由「新北創客123」口號--「1個idea、2人一起動手做、35好友齊分享」，讓師生能夠發揮想像力，即「想得出來，就做得出來」，並結合未來新課綱-科技領域課程目標，鼓勵落實到各校科技領域課程中，以翻轉現有的學習模式，培養可跨域創意解決問題，並可與國際競爭之人才，新北市未來將陸續於9月至12月辦理創客季相關活動，如9月辦理創客百場研習、偏鄉創客體驗；10月辦理兩岸創客論壇及創意滑車，11月辦理師生創客松及決戰伸展臺；12月辦理創客聯展暨教案成果發表等相關活動，將提供展能平臺，展現學生豐富的成果，期待發散創客精神的能量，深植新北市每一處校園，達到「校校有創客」之目標。