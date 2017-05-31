巴格達後喀布爾 阿富汗恐攻80死

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）對於住在許多地方的人們來說，他們清楚知道，在這個戰火肆虐的國家裡面，無論老幼，無論是軍事人員還是平民，都沒有可能在這場巨大的災難中置身事外。

在伊拉克首都巴格達的爆炸案炸死超過30人後，阿富汗首都喀布爾(Kabul)也發生了爆炸，一輛載滿爆裂物的卡車在該城的外交使館區被引爆，造成超過80人死亡、百人受傷，死亡人數仍在攀升當中，這甚至被有關當局形容為「喀布爾史上最嚴重的爆炸案之一」。

報導指出，爆炸發生的地點位於喀布爾第十區的Zanbaq廣場，這個區域有許多政府機關和外交使館，戒備森嚴，不過看來仍無法阻止恐怖攻擊的發生。

警方和救護單位與《半島電視台》(Al Jazeera)確認，由於受到攻擊的地方是喀布爾最繁忙的地區之一，至少有80人在攻擊中喪生，超過300人受到輕重傷，由於搜救行動仍在進行，且許多傷者的狀況並不穩定，仍不排除死亡人數繼續上升的可能。

截至本篇截稿為止，仍未有任何團體出面宣布犯行，由於阿富汗的塔利班和伊斯蘭國皆有在該國發動大規模恐怖攻擊的紀錄，現階段仍無從判別究竟是由哪個武裝組織所進行的攻擊。

除此之外，警方懷疑恐怖份子利用載滿了爆裂物的卡車進行攻擊，若確實如此，那一輛載滿爆裂物的卡車，是如何進到繁忙且受到嚴密監視的街區？這個問題如果沒有得到解答，那不僅駐紮在該區的使館和政府單位安全堪慮，一般平民的日常生活要如何受到保障，也是個很大的問題。