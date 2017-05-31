櫃檯市場至5/26止 股票成交量日均值為257.99億

(台灣英文新聞 / 財經組綜合報導) 櫃檯買賣中心表示，截至5月26日止累積開戶數為15,147,630戶，較5月19日累積開戶數15,132,802戶，增加14,828戶，增幅約0.10%。另5月26日現股當日沖銷累積開戶數為1,251,897戶，較5月19日現股當日沖銷累積開戶數1,246,016戶，增加5,881戶，增幅約0.47%。在華僑及外國人累積開戶數173,751戶較5月19日開戶數173,653戶，增加98戶，增幅約0.06%。

在股票成交量日均值為257.99億元，總成交金額為24,251.33億元，其中盤後定價交易金額為73.62億元。另外，今年度截至5月26日止現股當日沖銷交易總買進成交金額佔市場比重為18.83%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額佔市場比重為18.86%。而興櫃股票日均值為11.13億元，總成交金額為1,046.37億元。

櫃檯買賣中心進一步的說，在信用交易概況方面得為信用交易家數計545家，較上週(截至5月19日止)得為信用交易家數547家，減少2家。融資餘額為646.51億元，較上週(截至5月19日止)融資餘額642.52億元，增加3.99億元，增幅約0.62%。融券餘額為128,282張，較上週(截至5月19日止)融券餘額128,042張，減少240張，減幅約0.19%。因此，今年度的信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為19.57%，較上週(截至5月19日止)之比例19.62%，減少0.05%。而在資券相抵交易成交值之比例為5.72%，較上週(截至5月19日止)之比例5.99%，減少0.27%。