天然香草產量大減價格飆！未來可能想吃吃不起

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）生活中的香草製品隨處可見，舉凡冰淇淋、卡士達醬、高級酒品等都可見香草入味。但是，氣候變遷、層出不窮的犯罪問題及市場投機，讓國際香草價格飆升至史上新高。未來民眾可能想吃香草也吃不起了。

事實上，全世界大部份的天然香草都源自於非洲馬達加斯加。據美國香草大廠Nielsen Massey 2017年春季的預報，這座位於非洲東南的小島2017年原訂可供應世界近80%的香草。

《Quartz》報導，看準種植香草有利可圖，印尼、印度、巴布亞紐幾內亞、烏干達等國紛紛投入香草種植行列，其中印尼是繼馬達加斯加之後的第二大出口國。不過，目前還沒有任何國家能撼動馬國優勢地位─畢竟引進種植到成為該國重點經濟作物，至少需耗上五年時間。

對馬達加斯加來說，真正的威脅來自國內，而其嚴重程度遠遠超出當局掌控。香草農看天吃飯，無奈氣候變遷造成極端氣候頻仍，多次毀損農人心血。今年三月，13年來最強熱帶氣旋「埃納弗」(Enawo) 橫掃馬達加斯加，造成至少78人死亡，5300位民眾流離失所，影響近50萬人。氣旋肆虐之下，全國30%的香草植株受損，重創此前已飽受乾旱之苦的香草農。

六月是香草收成的時節，但收獲量因災損無法確實評估，帶動世界香草價格上揚。自2014年起香草價格就節節高升。2014年每公斤香草售價約60美元，2016年眨眼就翻了四倍至每公斤225~240美元。今年則預計會持續飆漲至每公斤400到450美元（台幣1.2萬到1.3萬元）。

儘管近乎獨佔世界出口，香草並未如期改善馬達加斯加人民生活，高達77%的馬國人民生活水準低於貧窮線。其後又存在童工、低薪剝削問題。國際價格飆升，經過層層貿易商抽成、剝削後，實際的經濟效益並未回到香草農身上。偏偏國內卻有不肖人士眼紅高漲的香草出口價格，持槍打劫、竊盜事件頻傳。不少農人被迫睡在田裡緊守著得來不易的農作。

價格失控也導致香草的品質良莠不齊。許多生產商直接摘取、販售未成熟的青綠香草莢。相比原本提煉香草時須經殺青、48小時發酵、兩週的日照及數個月的熟成，生產商將香草莢直接真空包裝，削價以每公斤80美元出售，不僅影響市售香草品質、更打破香草行情。

馬達加斯加政府為此大動作禁止生產商以真空包裝香草、公開燒毀未成熟香草莢。此外，馬國當局亦打造「香草平台」約束香草農、生產商及政府，確保香草品質。

不少人還是質疑馬國成效。加拿大香草供應商Aust & Hachmann三月就警告：「2017年馬達加斯加的香草可能是數十年來品質最差的！」Aust & Hachmann並直言：「我們到底要怎麼說服大家，用比5年前貴上好幾倍的價格買品質更差的東西？」