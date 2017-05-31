聯合國秘書長：遵行巴黎協議刻不容緩

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）阻止全球氣候變遷究竟有多刻不容緩？在美國總統川普於七大工業國會議(G7)上宣稱，將不配合2015年簽署的〈巴黎協議〉(Paris Agreement)後，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)指出，其他國家應更加團結，才有可能度過這個難關。

自從開始競選以來，川普就不斷否認全球暖化的存在，他除了公開宣稱這是「中國為了打擊美國經濟」所「假造」的陰謀外，更承諾會在上任後拒絕批准該協議，以避免讓美國的石化產業一蹶不振，引發環保人士的緊張。

這也是古特瑞斯於5個月前接下聯合國秘書長職位後，首次針對氣候變遷議題發表看法。

利用火車與乘客的概念，古特瑞斯形容，永續發展的列車已經啟程，各國只有選擇上車，或是被拋棄在後，因此如果有任何國家仍對〈巴黎協議〉，或是全球各國在這個議題上的決心心存質疑，現在就是其他參與國團結一氣，共同打破這個疑慮的時候。

他同時強調，這個世界已經「被搞得一團糟」，遵守〈巴黎協議〉無論是對地球還是對人類而言，都是無庸置疑的第一要務。

截至本篇截稿為止，美國仍未作出最後的答覆，確定其是否遵守的立場，不過古特瑞斯指出，就算美國的中央政府決定不批准協議，層級較低的州政府、市政府，甚至是地方行政體系，仍可以在聯邦政府不支持的情況下，自主訂定氣候變遷相關的法案與規定。

現階段，加州與紐約都已經表達他們支持〈巴黎協議〉的立場，承諾就算中央政府決定退出，依然會以地方法律規範相關行為。

2015年時，包含美國在內總共有150個國家簽署〈巴黎協議〉，被視為劃時代的氣候協議，除了誓言將上升的氣溫控制在工業革命後攝氏2度之內外，更設定了定期確定各國進度的檢查基準，然而，由於仍須有賴簽約國自制，美國的退出，將會嚴重影響協議的成效。