過期的優格可否食用?

(台灣英文新聞 / 林靜怡綜合外電報導) 走進附近的連鎖超市或是便利商店，架上琳瑯滿目的保健食品與止飢小物都是上班族的首選，如優格、能量補給品以及其他保健食品。消費者在面對每項商品上面刻印的有效日期與賞味期時，能否清楚知道何者何意呢？

最新一期的法國60 millions de consommateurs雜誌針對日常生活食用的優格進行探討。這個商品的有效期限為30天，若這個商品過了有效期限時，這個商品是否要丟掉、還是可以繼續食用呢？該雜誌設定4個時程分別為賞味期限、有效期限後一星期、二星期到最久的三星期進行測試。並且，根據菌種數與酸檢質(pH)所得出的指標，發現就算優格品質過了有效期限後三週，該商品的品質不但穩定更沒有發生變質。

法國Je conserve網站亦報導，只要優格在食品鏈中都保存在指定的溫度，更正確的說是在保存良好的情況下，就算過了有效期限，優格還是可以食用的。消費者也可以透過外包裝去辨別，例如從優格密封蓋有沒有膨脹起來，優格表面有沒有出現發霉現象。如果優格的密封蓋沒有出現膨脹現象、優格表面也沒有發霉現象的話，那麼該商品就可以安心食用了。

《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）法國版報導，有些知名大廠如Danone，其優格生產線每小時可製造7萬多瓶，但有效期都跟一般製造商一樣都標示為30天。反觀家樂福(Carrefour)自有品牌的優格產品，早已把有效期限延長了。

法媒Le Figaro報導，為了對抗每年每人平均丟棄20至30公斤的食物，其中又以7公斤是在包裝完好的情況下被丟進垃圾桶，法國政府在2016年2月訂定有關法規規定即期食品或是商品在還可食用的情況下，都應捐出給有關機構。光是這項政策，就可提供近1千萬個餐點供需要的人食用。

法國60 millions de consommateurs主要是針對消費者經常食用的優格進行探討，這項研究並不適用於其他以乳製品為基底的商品，如冰淇淋、巧克力慕斯或是使用類似的包裝。