澳洲獨步全球 禁戀童癖者踏出國門

（台灣英文新聞/黃慧瑜​ 綜合外電報導）澳洲政府宣布新政，將禁止有戀童癖、性侵兒童案底的人到國外旅遊，避免他們旅行海外時再度犯案。澳洲當局將這項的新法譽為「全球首例」，將抑止開發中國家的兒童免於淪入兒童性旅遊業的剝削。

在下月即將上市的新制中，過去有性侵孩童案底的澳洲人將被禁止出境，外交部長Julie Bishop指出：「新法將禁止已登記在案的兒童性侵犯離開澳洲，或持有澳洲護照，光是去(2016)年就有將近800名登記在案的兒童性侵犯離開澳洲，而之中近半數皆前往東南亞那些而統保護法不健全的國家。」

Julie Bishop說：「這項新法將可保護我們區域內易受害兒童免於淪入兒童性旅遊業的剝削。」

《美聯社》報導，澳洲的戀童癖者一向有花小錢前往鄰近的東南亞國家或太平洋島國縱慾，侵犯在地兒童的惡名。

司法部長Michael Keenan表示：「目前尚未有其他國家採取如此強硬手段抑止兒童性侵案件，澳洲這次獨步全球，可說是史上最大、最強烈打擊兒童性剝削產業的創舉。」

目前澳洲共有兩萬名登記兒童性侵案底的戀童癖者，該法正式通過後，因戀童行為遭定罪的兩萬名性罪犯護照將被取消，政府監控名單也會持續更新，性侵犯需定期回報，該禁令將有望數年後解禁；具有工作、家庭需求者，則可申請臨時護照出入境，但三千兩百名重罪犯將終生不得出國。