5月31日台灣各報頭條速報

聯合報：四具薩德逕入南韓 文在寅震怒徹查



聯合報31日報導，南韓總統文在寅30日下令，針對4具美國薩德飛彈防禦系統火箭發射器未獲授權運入南韓進行調查，並稱這是「令人非常震驚」的事件。文在寅責怪南韓國防官員沒有向總統府通報此事，美聯社指出，文在寅已多次表明要檢討這套引發中國大陸和北韓反彈的系統，這次的動作讓分析家討論他是否會要求美國撤走薩德。



中國時報：蘇花坍不停 政府無心改善？北藝大校長開炮 明年用選票反應



中國時報31日報導，蘇花公路柔腸寸斷，適逢端午連假，花蓮聯外交通大亂，上萬人車「逃難」。北藝大校長楊其文昨痛批，每次到花東都像「賭運氣」，台灣難的不是工程，而是政府無心。民進黨政府「舊思維碰上官員老招數」，東部交通政策交白卷，直言「就讓明年用選票來反應吧！」



蘋果日報：佛心老闆僱82歲嬤養病兒 天天開50公里接送



蘋果日報31日報導，真是佛心老闆，值得無數個「讚」。在台南市開設食品工廠的林宗慶，不僅僱用生活困頓、高齡82歲的阿嬤王不纏，還每天開車接送她上下班，來回4趟共逾50公里、車程60到80分鐘。王感嘆：「沒他真不知要怎麼撐下去。」林則說：「我也經歷過困境，能體會需要幫忙的心情。」更稱讚阿嬤「敬業態度沒話講」。



自由時報：蘇花要修5個月 今開放2小時



自由時報31日報導，蘇花公路台九線112.6K九宮里路段因落石坍方重創而封路，也因落石而通車時間一延再延，工程人員先以貨櫃工法部分搶通、預計今日下午4點至6點暫時開放單線雙向可戒護通行，6月1日起則只能每日開放上午6點至8點、中午12點至下午1點、下午4點至晚間6點等3個時段單線通行；交通部公路總局指出，因該地區屬高聳邊坡而施工困難，擬以型框植生工法辦理復建，蘇花公路要完全恢復正常通車，在天候許可下、工期約需5個月。