巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉辭世 享壽83

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）我國於拉丁美洲的盟邦之一、巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉將軍（Manuel Noriega），於昨日因腦瘤病逝於巴拿馬市的聖湯馬仕醫院，享壽83歲。

諾瑞嘉與中華民國關係密切，並曾在1960年代來到台灣，進入中華民國政工幹校（現政戰學院）「遠朋班」接受訓練，也因為這層關係，讓我國與巴拿馬的邦交當年一直很穩固。



《路透社》報導，巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）也在推特（Twitter）上公布他的死訊，表示他過世象徵巴拿馬史上一頁篇章畫下句點。



《法新社》報導，諾瑞嘉今年接受腦瘤手術後就一直在醫院。諾瑞嘉的女兒羅蕾娜．諾瑞嘉（Lorena Noriega）3月曾告訴記者，「他有嚴重腦出血，情況嚴重」，還指出父親性命垂危。



諾瑞嘉出生於巴拿馬城。1934年出生在巴拿馬城一個窮苦工人家庭。早年曾赴秘魯喬里奧斯軍事學院學習。畢業後回國參加國民警衛隊。1966年在美國北卡羅來納州的布雷格堡接受心理戰訓練，曾是軍事情報官員的諾瑞嘉與美國中情局（CIA）關係密切，他在1983至1989年間以軍政府領導人身分治理這個中美洲國家。



他與華府關係生變後，1989年遭到美軍推翻，終結他與艾士可瓦（Pablo Escobar）等毒販串通的犯罪生涯。當時美國派出將近2萬8000名軍人攻占巴拿馬市，挨家挨戶搜查終於逮到諾瑞嘉，他與美國的愛恨情仇一度轟動全球。



諾瑞嘉原本1992年在美國遭判刑，但過世前是在巴拿馬為謀殺罪名服刑。他後半生在美國、法國和巴拿馬囹圄中度過，罪名包括謀殺、販毒、詐騙及洗錢等。