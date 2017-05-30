休假不但沒放鬆反而好累？ 研究：假日計畫該避免這件事

（台灣英文新聞/黃慧瑜​ 綜合外電報導）​你的生活總是按表操課嗎？尤其是智慧手機當道的今日，人人皆習慣將自己的約會、飯局等行程記錄到手機行事曆，並確實的執行每日計畫。

華盛頓大學(Washington University)奧林商學院(Olin Business School)研究顯示，有一種活動你絕對不該事前做好規畫，記錄到你的行事曆裡面，沒錯，就是休假時從事的休閒育樂活動。研究發現，事先規畫好休閒活動，容易讓原本該從中放鬆的你，感到像是在從事一件代辦事項，故讓休閒活動沒那麼讓人感到放鬆了。

「我們發現，一旦在確切日期及時間計畫從事休閒活動，會讓人有種像是工作的感覺。」參與該計畫的教授Selin Malkoc解釋：「因此，大家在從事計畫好的休閒娛樂時，往往變得不那麼興奮，甚至可能會有點不甘願。」

Selin和另一個研究參與者從各方進行研究，從和朋友喝杯咖啡，到陪朋友去試車，她們發現，只要是計畫好的事情，往往就沒那麼放鬆有趣。兩人更特別提到，在一個實驗中，他們詢問人們上一次看電影是什麼時候，並詢問對該電影的感想以及是否為事前計畫好電影等等，結果顯示，事前計畫好要看的電影往往令人感到不那麼精彩，更讓看電影這個原本該是休閒活動的計畫，變的不那麼令人期待。

其實這個理論非常有道理，你是不是也有類似的經驗呢？臨時取消計畫好的活動，僅僅因為你突然沒那個心情了？甚至在出門前，不但沒有期待，反而是對於要吃飯、看電影、和朋友逛街，變得倍感壓力？但因為計畫好了而不得不做？

其實，事前做好規畫並非那麼糟，只要保留一些彈性空間，便不會把休閒娛樂搞得很像假日的非做不可的負擔，研究人員建議：「和朋友約時間時，可以不用抓得緊緊的，比如說，你們可以約『喝個下午茶』，而不用抓死時間的和對方約好『下午三點喝下午茶』；或只是『晚餐後見面喝一杯』，而不是『八九點去喝一杯。』等等。」她接著說：「我們在研究中發現，只要在計畫從事休閒娛樂時保有些許彈性，這些計畫好的休閒活動便不在那麼讓人倍感壓力，也不再像是要解決一項待辦事項，如此一來，你便可以同時享受休閒時光，但又能夠做好時間規畫。」