新北唯一國際五星─Mega 50 在地綠竹筍吃喝有味

位於新北第一高樓最頂樓、且是當地唯一國際五星品牌的「Mega 50餐飲及宴會」，秉持著「從產地到餐桌」的理念，整個六月推出「在地美味綠竹筍饗宴」，以及七月底前則有新銳調酒師以綠竹筍調製的美酒「破曉之前」，創意十足，歡迎前往嚐鮮。

全國最大的綠竹筍產地就在新北市，六月後進入產季，擁有高纖、低熱量的特色，營養價值高，是炎夏清爽的健康食材。全國最高、美景無敵的「50樓Café」自助餐廳，特於6月1日至30日搶鮮推出「在地美味綠竹筍饗宴」，琳瑯滿目的中西式綠竹筍佳餚，噴香誘人，讓人大快朵頤。

50樓Café自助餐廳價格如下，平日午餐NT$780元、平日晚餐NT$880元，假日午餐NT$880元、假日晚餐NT$980元。

以南洋料理、風格調酒聞名的Asia 49亞洲料理及酒廊，擁有實力堅強的餐飲團隊，其中資深調酒師黃建義(Andersen)，近日參加被譽為『蘇俄最純正伏特加』─尊皇(Elit)伏特加首度在台舉辦的「馬丁尼藝術調酒競賽」之台灣區初賽，獲得晉級。他的作品正是以家鄉─五股所盛產的綠竹筍為主角，以鮮筍需在天亮前採收的不易，呼應創作製程的難度，故將此一調酒命名為「破曉之前」。創意獨具的精采詮釋，讓他脫穎而出，希望最終能代表台灣與全球其它60餘國高手在今年九月於西班牙一較高下！

Andersen的「破曉之前」，是用低溫耗時的舒肥法，萃取出獨特的綠竹筍苦艾酒與桶柑苦精，再以Elit伏特加為基酒，掌握精準比例，才成就這杯洋溢台灣原鄉精神的美酒。入口時伏特加特有嗆香浮現，旋即竹筍清甜席捲舌蕾，尾韻則有柑橘微苦滋味撩撥，風味獨具，每杯NT$350，即日起至七月底前限量供應。