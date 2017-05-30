端午節午時水轉運除穢 全台這幾處最夯

端午節正午的「午時水」，相傳具有除穢、轉運、解暑熱去時疫等功效，是台灣民間過端午的重要習俗，俗諺說「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」。全台各地都有取午時水的知名水源勝地，錯過端午節午時，就得再等一年喔！

相傳端午節是一年之中陽氣最重的一天，午時（上午11點到下午1點）又是一天之中陽氣最盛的時辰，端午節午時所取的午時水是「極陽水」。台灣民間俗諺說，「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」（喝一口午時水，勝過吃三年補藥）、「洗午時水，無肥亦水（漂亮）」、「午時洗目睭（眼睛），金到若烏鶖」。



傳說中的午時水功能多多，既可以驅邪避凶、解毒去時疫、消暑熱、淨宅、除瘴癘，還可以改運、添財，拿來泡茶、釀酒特別甘甜，拿來鑄劍、鍊造鐵器特別鋒利耐用，摻入家禽家畜飲用水，可保六畜興旺；簡直是「有病治病、無病強身」，內服外用兩相宜的神水。



午時水以自然湧泉最佳，裝午時水的容器，以瓷器最佳。都會區不容易找到湧泉，拿水龍頭的自來水放在太陽下曬曬也可以，再簡單一點，只要是端午節午時打開飲水機取水也行。如果想利用放假外出走走，順便取午時水，以下這幾個地方可是頂港有名聲、下港有出名的午時水勝地：

◎大甲鐵砧山劍井

最富傳奇色彩的午時水勝地，要屬台中大甲鐵砧山的「劍井」。傳說國姓爺鄭成功部隊一度被當地原住民圍困在鐵砧山上，苦於無水可喝，鄭成功向上天禱告後用寶劍往地上一插，地上就湧出甘泉，危機立解。這一劍形成一口井，幾百年來即使遇大旱之年也不乾枯。而且據傳鄭成功當初插劍成井的時間，正是端午節午時，更添劍井威名。



每年端午節，劍井都會開放民眾取水，今年也不例外。台中市政府還會在現場準備500瓶午時水瓶裝水，發給現場民眾帶回家。



◎朴子市龍井

廟裡有井不稀奇，但是嘉義朴子市安福宮的「龍井」，位於廟殿正中央，可是全台僅見。這口井據傳已有300多年歷史，一度被掩沒廢棄，直到1973年重建安福宮時才被發掘。



配合端午習俗，廟方會以艾草編織成艾草門，讓民眾穿過艾草門除穢，再到龍井取午時水。

台南市鹽水區橋南老街的打鐵老舖，維持每年端午節從 古井汲取午時水傳統，讓一整年手工做出來的各式鐵具 更耐用。(圖片取自中央社)

​◎鹽水橋南老街

台南市鹽水區橋南老街區共有13口古井，每到端午節就會湧進取水人龍，除了傳統古井，也有部分已加裝抽水馬達，方便民眾取水。



位於老街上的泉利打鐵鋪已有200年歷史，每年都會汲取午時水存放在打鐵水槽，一整年都用午時水來打鐵。



◎鹿野玉龍泉

台東縣鹿野鄉永安村每年端午節都會全村總動員，到村內靈泉「玉龍泉」取午時水。這處泉水相傳也是神明起駕插劍湧泉而成，水質清澈甘甜，信徒相信這裡的水有收驚解厄之效，平時也會來此求水。



◎馬公四眼井

馬公的四眼井是澎湖三級古蹟，又名四孔井，位於馬公中央街。雖然叫做四眼井，但它其實是一口井，只是井面設置四個汲水口，因而得名。



四眼井井深5.6公尺、寬2公尺，終年湧泉不乾涸，早年是中央老街居民的生活用水，現在轉型為觀光功能。端午節來訪遊客，還會汲取午時水帶回台灣哩。



無論是在哪裡取得的午時水，如果要喝，安全起見，最好是煮沸再喝。除了飲用之外，午時水也可以拿來洗澡（搭配艾草、香茅尤佳），或趁著午時擦拭手腳、洗把臉、洗洗手，可以強身、換手氣。



講究一點的人會把午時水加上熱水調和，成為「陰陽水」，據說威力更強。也有人拿午時水和12個銅板一起煮開，水就成了「錢水」，銅板就是「錢母」，帶在身邊可以招財。