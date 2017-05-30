吃粽子慶端午 如何吃得健康又衛生？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今（30）日就是一年一度的端午節，民眾最愛的應景食品就是包裹各種口味「粽子」，有各式鹹甜口味，如豆沙粽、鹼粽等，以及各個地區特色風味的粽子，例如北部粽、南部粽或外省粽等任君挑選，各種琳瑯滿目的粽子，該如何挑選才能吃得健康又衛生以歡度佳節呢？食藥署提出5個選購粽子的小撇步：

（一）仔細閱讀包裝標示:

購買包裝完整的粽子時，務必選擇衛生信譽良好的店家購買，仔細閱讀包裝上的食品標示，並注意有效日期、內容物、營養標示、廠商資訊等資料。

（二）留意店舖環境衛生:

購買店鋪自製的粽子，則要留意店舖的環境衛生情況，像是盛裝粽子之容器、工作檯面、天花板及地面四周環境應整潔乾淨。不要購買來歷不明、發出異味、包裹不妥當或外觀異常，如：外表有破損、內部黏稠呈絲狀的粽子。

（三）選購配料注意外觀:

喜歡自己動手包粽子的民眾，則在選購乾貨配料時，要注意切勿購買來源不明的散裝品或未具自然顏色的產品。購買蝦米時，以形體完整、碎屑少的產品較佳，外觀有不正常紅色或色澤太紅的產品應避免購買；購買粽葉時則選購有青草香味之產品，如有嗆鼻味者不要購買；花生在選購和儲存上都要注意是否發霉，因為容易滋生黃麴毒素。此外，包粽子時也要注意保持手部衛生，應用洗手液及清水澈底洗手，食材、粽葉甚至棉繩，都應澈底洗淨後方可使用。

（四）注意粽子保存溫度:

如購買即食粽子，應購買儲存於溫度60℃以上環境販售之產品，並儘速食用完畢，若買回來的粽子已經冷卻，務必要再次充分加熱後食用。吃不完的粽子，應放在冷藏庫或冷凍庫儲存，冷藏溫度應控制在7℃以下，冷凍溫度則應維持在-18℃以下，才能有效保存。

（五）適量食用更健康:

由於粽子多為高油、高熱量、纖維含量少，且沾醬鈉含量高，不宜餐餐都以粽子果腹，建議可搭配蔬菜或清淡的蔬菜湯，加上適量水果增加纖維攝取，最好是家人之間互相分食，可減少熱量攝取；沾醬最好能避免使用或減少使用。並且做到少油、少鹽、少糖、多纖維的均衡飲食，就可放心吃粽不發胖！