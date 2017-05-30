5月30日台灣各報頭條速報

聯合報：收假了！我塞在花蓮



聯合報30日報導，端午連假今天結束，但蘇花公路落石造成雙向交通中斷，蘇花封路今天仍通不了；旅遊及返鄉民眾行程大亂，擔心無法趕回工作崗位，有人提早收假改繞中橫或南迴北返，結果中橫、南迴也塞爆；有人急搶火車票，也有人搶不到忙找旅館先安身。



中國時報：10萬袋衛生紙 喚出7萬2G用戶



中國時報30日報導，2G門號6月底停用倒數，仍有近20萬2G用戶還未轉換，中華電信直接從婆婆媽媽下手，拿衛生紙利誘，這宗電信促銷史上頭一遭的「衛生紙促案」，短短2個月送出超過10萬袋的五月花衛生紙，逼出7萬名2G用戶升級，超低成本迸出高轉換率，跌破各界眼鏡。



蘋果日報：醋男 斬教授砍前妻



蘋果日報30日報導，醋男不滿前妻腳踏兩條船又借錢，揮刀殺情敵與前妻導致一死一命危慘劇！高雄市一名龍姓資源回收車司機，5年前娶越籍嫂嫂的妹妹為妻，婚後發覺裴姓妻子與楊姓助理教授有曖昧，去年離婚。前天龍男在前妻電腦中，發現許多前妻與楊男出遊照片，醋勁大發。昨龍到前妻美甲店向她討50萬元借款，與楊男口角，憤而持刀砍殺裴、楊，龍嫌隨後報警，警方到場將楊男送醫仍不治，裴女命危，全案依殺人罪嫌送辦，龍嫌昨晚遭收押。



自由時報：蘇花路斷 車湧中橫南迴像逃難



自由時報30日報導，端午連假面臨收假尾聲，台九線蘇花公路卻因降雨造成落石，而自前天下午封路，由於落石不斷而搶修不易，公路總局緊急運送貨櫃做臨時擋石牆，希望今天能先搶修單線通車，但恐要到明天才能完全搶通；最快今天下午5時發布通車時程。