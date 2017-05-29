資深主管：三個不該犯的職場大忌

俗話說：「做事容易做人難。」是不變的職場道理，面對職場錯綜複雜的人際關係，究竟該如何應對進退，不致於得罪同事及主管，在職場全身而退呢？究竟有什麼待人處事之道，是初入社會的你，應該謹守的萬年法則？

美國社群《領導人互聯網》(Leadership Insider network) 由商場上最具影響力主管階級人士們所組成，並提供求職者以及企業主管不管是職場或是管理層面的解答。

管理年資近30年的資深人資主管提到，不管是管理階層、資深員工或是新鮮人，有三種行為最有可能使你在職場上得到不好的風評，甚至對你的職業生涯造成嚴重打擊，以下三點將是你在辦公事，絕對不該犯的大忌：

隱瞞失誤或為失誤而撒謊

​身為公司職員，你必須對自已的工作負責任，而對你在工作上捅的簍子撒謊，不僅有失信譽，對整個團隊、甚至是全公司更是一種傷害。若員工不能老實的承擔自己所犯的錯誤，問題很有可能如雪球一般，越滾越大，一發不可收拾。若在第一時間承認錯誤，並勇於承擔，甚至主動向主管提出解決方法，才是正確解決問題之道。

在公司活動上喝醉

​由公司舉辦的社交活動意在增進同事情誼，但員工也別玩得太過火。

通常公司的社交聯誼活動是福委以及管理部門經過縝密的計畫，在公司活動上喝個爛醉，不只辜負了公司的好意，也影響到同事聯絡情感的性致，更讓自己在專業上和人際上面臨災難。

不當使用社群媒體

很多公司對於員工在私人社群媒體對公司的批評感到非常感冒，雖然人人皆有言論自由，但公開發表對公司不滿，輕則為自己製造麻煩，重責遭公司解聘。再者，維持專業良好的形象對於未來職涯發展只有利沒有弊，一個專業人士處理事情對人不對事，故不該在在私人社群媒體上，公開對公司客戶說長道短。