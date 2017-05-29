〈時評〉糾纏行為防制法應擴大內涵

內政部警政署有意推動「糾纏行為防制法」，以防止跟蹤行為，這項法案立意良善，不過，為使法源更加完備，其實不妨擴大範圍，將網路跟蹤或是一些騒擾行為，都納入相關專法的規範中，才能讓民眾獲得更多保障。

以目前台灣的法令而言，對於屢勸不聽的跟蹤行為，才能依據社會維護法處以3000元罰鍰或是申誡，不僅處罰輕，加上難以認定，往往不了了之。然而，一些犯罪行為，一開始發生時，都是先跟蹤被害人，然後才發生憾事，若能防患未然，將有助於挽回一些不可彌補的過失。

根據內政部警政署草擬的法案內容，是被害人若認為被跟蹤，可報警核發禁止處分，一旦加害人違反禁止處分，將處以罰鍰，若是相關行為持續不改善，將負有刑事責任。

這是實體上的跟蹤行為，但若參考美國在1996年的修法，因為通訊科技日益發達，也將電子設備的跟蹤，納入管理的範圍，也就是除了尾隨被害人外，透過網路觀察或監視被害人，同樣被視為跟蹤的一種。

另方面，多數人會經常接到騷擾電話，而且不堪其擾，英國訂有「防止騷擾法」，定義對某人騷擾超過2次以上，就有刑事責任，此外，在「惡意溝通法」中，也對侮辱、威脅的電話或信件，這些會使受害人因外來騷擾感到「驚恐焦慮或情緒低落」時，都算觸犯相關法律。

新加坡也在三年前通過「防止騷擾法」，同樣將網路騷擾或霸凌納入規範，定義不僅更明確，範圍也更為擴大。

各國民情不一，但反跟蹤和騷擾卻是基本人權，應該受到法律明文保障。因此，台灣在這次立法過程中，可將網路的相關行為，列入管理範圍，其次，保障的範圍，不僅止於跟蹤行為的騷擾，其他騷擾行為也可做一些適度規範。

（作者李平華，資深媒體人）