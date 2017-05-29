北韓再射飛彈！落入日本經濟海域

（台灣英文新聞/李嘉 綜合外電報導）北韓今（29）日再度試射飛彈，日本政府今天表示，飛彈落點研判是在日本專屬經濟海域的日本海。

CNN報導，南韓及日本政府立即向北韓發表嚴正抗議聲明，日本首相安倍晉三更表示會採取具體行動遏制北韓，南韓政府則指北韓的挑釁行為將面臨嚴重懲罰。南韓總統文在寅已下令召開國家安全保障會議，以商討對策。

路透社報導，南韓軍方稱北韓今天凌晨疑似發射1枚短程飛毛腿（Scud）飛彈，飛行距離約450公里，並落在其東岸外海。

美國軍方表示，飛彈飛行約6分鐘。

日本政府發言人內閣官房長官菅義偉今天在一官方聲明中表示，北韓發射飛彈的行為違反聯合國安理會的決議，屢次的挑釁行為，日本政府絕對無法接受。

日本首相安倍晉三則指出，為了遏制北韓，將會與美國採取共同行動。他說：「我們會與南韓及國際社會合作，保持最高警戒，並採取一切可能手段保護日本國民的安全。」

（日本首相安倍晉三回應記者詢問北韓今天凌晨的飛彈試射。）

南韓外交部發佈的聲明指出，這是北韓今年第9次發射飛彈，北韓屢次挑釁，不僅是公然與南韓政府作對，更違背國際社會為實現北韓無核化一致團結的意志。

聲明提出，南韓政府決不容忍北韓的任何挑釁行為，將採取強硬的對策予以應對。

「北韓發射飛彈，不僅是對朝鮮半島的和平與穩定造成威脅，更對整個國際社會造成威脅。」

聲明還指出，自從南韓總統文在寅的新政府上任後，北韓便屢次做出挑釁行為，這直接違背了國際社會對於朝鮮半島去核化的宗旨。

北韓在短短的三周內，發射了三次飛彈。

7大工業國（G7）27日的高峰會才剛發佈聲明表示，作為國際第一優先議題的北韓，因一再且現仍持續違反國際法而對國際和平、穩定及禁止擴散機制構成了日益嚴重的威脅。「北韓必須立即且徹底遵守聯合國安全理事會的一切相關決議，全面、可查驗且無法逆轉地放棄所有核武與彈道飛彈計畫。」

聲明也指出，將會強化措施譴責北韓核武試爆與彈道飛彈射試。