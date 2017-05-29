一路玩到掛美女版 兩週造訪世界七大奇蹟

當人生跌到谷底，許多人可能會一蹶不振、自怨自哀，但美國一個名叫Megan Sullivan的女生，在一連串的倒楣事後，下定決心要好好利用人生，完成一直想做卻沒做的事，便踏上造訪世界七大奇觀的旅程，並在Instagram ,YouTube以及他私人部落格分享旅途中的所見所聞。

人都會去思考怎樣的活著才算是有意義的，也會想透過書籍、電影等別人的經驗來尋求解答，Megan在一個月內得知自己罹患皮膚癌、遭遇車禍、又在優勝美地攀岩時，從50尺高的山上摔落，她頓時豁然開朗，決定珍惜每個當下，便背起行囊，踏上造訪世界七大奇觀的旅程。

她在文章中寫到：「經歷人生中最糟的一個月後，我開始重新思考人生的意義，並決定從今開始用全新的態度－『活在當下』來面對未來的每一天，也決定親眼見識世界七大奇觀。」

Megan最後用兩週的時間，執行她的「世界七大奇蹟計畫」，拜訪了12個國家，飛行了28,211哩，她依序前往奇琴伊察（Chichen Itza）、秘魯馬丘比丘，巴西里約熱內盧基督像、義大利羅馬競技場，約旦的佩特拉古城，印度泰姬瑪哈陵和中國的萬里長城。

故事的主人Megan陸續將這個14天拜訪世界七大奇蹟的計畫分享在Instagram ,YouTube以及他私人部落格，並在每個景點分享自己當時的心情、故事，以及給讀者生命建議等等，一起來看看這趟環球之旅吧：