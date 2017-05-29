斬首八田與一銅像 李承龍再砸百年古物「石狛犬」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北市北投區逸仙國小前兩尊具有百年歷史的石狛犬遭曾斬首八田與一銅像的李承龍與邱晉芛持鐵鎚毀損，警方訊後依毀損公物罪將兩人送辦。

路過民眾發現石像遭砸報警，警方抵達將動手的2人帶回派出所調查，同時查扣作案的2支鐵鎚。校方現已對2人提告，警方將依毀損罪嫌調查法辦。

昨日晚間8時許，中華統一促進黨成員，同時也是台北市前議員的李承龍(59歲)與女子邱晉芛(53歲)，手持鐵鎚前往位於泉源路上的逸仙國小，破壞立於校門口的2座「石狛犬」，同時拿手機直播破壞過程。路過民眾發現有人在砸石像，趕緊報警，但石像卻已遭破壞，2座腳部均有嚴重毀損，地面散落大小石塊。遭砸毀的「石狛犬」可追溯至日治時期，百年前曾被立於北投神社，二次世界大戰神社毀壞後，現址改為逸仙國小司令台。

「石狛犬」石像則在約10年前由逸仙國小進行造景工程時，將石像挖出並進行修補後立於校門口，對校方而言意義非凡。今石像遭砸，校方對此十分憤怒，並對動手2人提起毀損告訴。

警方指出，李承龍及邱晉芛遭逮後供稱，是因認為石狛犬具日本文化背景，不適合置立在國小門前，才會持鐵鎚敲擊石像，並坦承犯行，且犯案時還在臉書直播，2人曾涉及位在烏山頭水庫的八田與一銅像斷頭案。