全球首例！ 烏拉圭全境大麻合法

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）今年7月起，烏拉圭將成為全球第1個種植和販賣大麻完全合法化的國家，替大麻的種植、販賣和使用建立1個管理化的市場。

烏拉圭2013年12月通過大麻合法化法案，成為全球第一個合法種植、買賣和吸食大麻的國家。烏拉圭吸食大麻原就合法，不過先前並不允許民眾種植、銷售。過去十年來，烏拉圭大麻消費倍增，烏拉圭總統穆西卡盼透過這項計畫終結大麻相關犯罪。



據報導，烏拉圭合法產銷大麻法案要點包括：大麻生產、銷售、交易與使用均由國家管控；大麻在有執照的藥局販賣，不准賣給外國人；使用者須為年滿18歲的國民，並登記在案；休閒用途每人每月購買上限40公克，醫療用途須有醫師處方；私人種植大麻每人最多6株；開放大麻用於科學與治療用途；可成立會員15至45人的大麻使用者俱樂部，種植大麻株數須符合會員數，上限99株；體內大麻酚濃度高於規定者不得駕車；在政府規範的管道以外交易大麻，仍屬非法。

其中，民眾只能透過藥房購買，且必須先向政府登記，消費者購買時還須透過姆指指紋數位掃瞄。藥房販售價格則為每公克1.3美元，低於黑市的3美元。

烏拉圭自今年5月起開放註冊，據報導，全國340萬人口現約3500人登記。

但是，目前全國僅30家藥房登記販售大麻，據了解，不確定性造成多數藥房採取觀望的態度，或著害怕走私毒犯採取報復行動，銷售可能因此起步緩慢。