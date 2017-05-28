擴大洗錢防制 新修法列管政要親信、機要及閨蜜

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院院會去（2016）年12月三讀修正通過洗錢防制法，擴大沒收不法利得，聯合報今（28）日報導，新修訂的洗錢防制法將於6月28日實施，而法務部也提出配套子法，並預告重要政治人物與密切關係人的範圍認定標準，除中研院長、立委、駐外大使都要列管之外，其親信、機要、密友也會列入調查。

立法院去年三讀修正通過洗錢防制法部分條文，針對現任、卸任重要政治人物、家庭成員及其密切關係人，加強審查金流。

聯合報今天報導，行政院3月中旬成立跨部會洗錢防制辦公室，法務部也在5月1日預告「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」。

根據法務部刊登在行政院公報資訊網的資訊，列管的國內重要政治性職務之人，包括正副總統、總統府與國安會正副秘書長、國安局正副局長、五院正副院長及正副秘書長、立委、考委、監委、部會正副首長、政務委員、大法官、最高法院院長、檢察總長、縣市正副首長、縣市議長、駐外代表、中將以上將官、國營事業董事長，及各級民意機關黨團之政黨負責人。

另外，因前中研院院長翁啟惠涉浩鼎案，引發諸多爭議，法務部也將中研院正副院長列管。

至於重要政治性職務人的家庭成員範圍，則明定為一親等直系血親或姻親、兄弟姊妹、配偶及其兄弟姊妹、相當配偶之同居伴侶。

重要政治性職務人的密切關係人，範圍包括事業合夥人、同公司的董監事或高級主管、有密切商業往來的人、其受雇人或雇用人、債務借款人、保證人或提供擔保人、同一法人或信託的實質受益者、受其委託負責持有、管理、運用資產或利益的人，以及依客觀情事或一般社會通念，認為有密切關係的人。

報導指出，此法將送入立法院備查。