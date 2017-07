G7氣候議題未達共識　梅克爾隔空嗆聲川普

(台灣英文新聞/葉子綺 綜合外電報導)七大工業國G7高峰會昨(27)日於義大利閉幕,根據會後公報,G7在自由貿易與反恐安全議題取得一致,然而在氣候變遷的問題上,因美國拒絕支持《巴黎協議》而未達成共識,德國總理梅克爾(Angela Merkel)直言對此「非常不滿意」。

德國《明鏡》報導,在探討巴黎氣候協議的會議上,七大工業國裡僅有六國認同該協議與目標,梅克爾在會後表達對川普的不滿:「美國沒有表態是否會繼續遵守巴黎氣候協議。」對此,美國總統川普(Donald Trump)當天也在推特(Twitter)中發文表示,他將會在下周做出最後決定。

I will make my final decision on the Paris Accord next week!