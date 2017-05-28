G7氣候議題未達共識　梅克爾隔空嗆聲川普

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合外電報導）七大工業國G7高峰會昨（27）日於義大利閉幕，根據會後公報，G7在自由貿易與反恐安全議題取得一致，然而在氣候變遷的問題上，因美國拒絕支持《巴黎協議》而未達成共識，德國總理梅克爾（Angela Merkel）直言對此「非常不滿意」。

德國《明鏡》報導，在探討巴黎氣候協議的會議上，七大工業國裡僅有六國認同該協議與目標，梅克爾在會後表達對川普的不滿：「美國沒有表態是否會繼續遵守巴黎氣候協議。」對此，美國總統川普（Donald Trump）當天也在推特（Twitter）中發文表示，他將會在下周做出最後決定。

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年5月27日

梅克爾表示，七大工業國中，包括德國、法國、英國、加拿大、日本與義大利等六國都表態堅守巴黎氣候協定，且對於去年高峰會中減少排碳量的協定不變，就連身為新興工業化國家的中國，都於先前表態支持國際上對於遏止氣候變遷的相關政策，種種現實都顯示了，美國在此議題上受到國際孤立的現象。

「巴黎協議不只是一個協議，而是一個決定全球化樣貌的重要協定」，梅克爾說。

根據《德國之聲》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在會中試圖以「中國也表態支持氣候協議」的立場暗示川普，雖最終未得到川普認同，但對於首次參加G7高峰會的馬克宏來說，他相信未來國際間仍有合作的機會。

除此之外，在會後公報中，七國對於打擊恐怖主義、保護主義與北韓問題方面獲得共識，聲明將共同採取新措施來加以遏止，以維護全球經濟與國家安全。