〈財經主筆室〉人工智慧AI巨浪來襲台灣真的沒有機會？

日本軟體銀行 (SoftBank) 董事長孫正義發起的願景基金 (Vision Fund)，日前募資930億美元上周傳出打算用來取得輝達NVIDIA的4.9%持股，輝達目前是全球人工智慧領域應用上領頭羊，自2016年以來股價以倍數、再倍數不斷翻轉向上，2016年初股價不到30美元，目前每股已攀高至148美元之上，今年來69度刷新紀錄，連分析師都放棄估價。



人工智慧AI無疑是這個世紀最熱門的一個科技趨勢，數據帶來了各行各業不斷追求創新動能，正如蒸汽技術為19世紀帶來工業化革命一般，阿里巴巴主席馬雲上周在中國數博會「機器智慧」高峰會上說，在大數據未來30年將重新定義「變革」 ，並發下豪話2036年前客戶數將挑戰20億人口。



台灣雖然AI起步有點慢，但今年也急起直追，政府科技部與政委員唐鳳找來台灣知名論壇PTT「創世神」杜奕瑾，放棄微軟人工智慧團隊首席亞太區研發總監職務，回台成立台灣人工智慧實驗室AI Lab並號召台灣高手加入，宣示2017年為台灣AI元年，預計花50億元在4年內佈建完成。



不過創新工廠董事長李開復日前一席「台灣發展AI沒機會」言論大潑冷水，引發網路正反兩面熱議，他後來也在臉書上再說明解釋有八大原因，一一分析技術、人才、政府開放、創投不完善、金融政策落後、無人駕駛無政府推動，數據太少與市場太小等不利因素，並說與其去做自己不擅長而且不太可能成功事情，不如知己知彼，找到自己優勢的機會。



政府開放不夠，法令政策落後等等這些不論，確實台灣在AI人工智慧這塊並沒有其他先進國家如中國、英美、印度等來得蓬勃，已喪失先入優勢，市場也真的很小以致企業、創投缺乏大舉資金投入誘因，政府只花50億元推動比起他國動輒千億元來看亦確實小巫比大巫。不過既然「數據」、「人工智慧」已經成為這世代不可逆的潮流，那麼台灣無法自外，必然也得跟上，如今已看到金融業慢歸慢也已開始推出機器人理財、在客服與行銷上不斷嚐試AI運用，鴻海與廣達積極切入醫療AI領域，最亮眼的台積電為NVIDIA合作夥伴將切入豐田汽車（Toyota）供應鍊提供AI硬體與軟體技術，下半年要導入12奈米製程。



輝達是由台灣出生的美籍創辦人黃仁勳在1993年所創立，杜奕瑾在微軟工作超過11年，他也看好台灣人才實力，他認為台灣掌握AI最核心的軟體人才關鍵，也有堅強的硬體創新研發能力。「阿里雲之父」王堅也說「台灣可能是最有機會做AI的地方」，看好半導體IC設計與醫療領域上的AI應用。仍有許多科技人為台灣背書。



杜奕瑾認為「人和時代是動態的，像PTT一樣，無需追求共識也能從中看到一個不斷向前滾動、自我調整慢慢形成的趨勢，不要自我設限，也不假定完美的終點」 。台灣雖小，希望能從小做起，一步步開發出國際水準的AI應用。王堅也說：「如果你都不覺得可以做，那你就根本不會想該怎麼做。」面對新世代AI巨浪來潮，也只能鼓起勇氣站上灘頭，不能坐等被淹沒，守住人才、找對應用或是像台積電找到適合的合作夥伴，AI才剛起步，網路無國界，台灣雖是蕞爾小國，仍需一搏。