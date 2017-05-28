德國學生參訪移民署 品嚐粽子提前體驗端午節

端午節將屆，為讓來訪的外籍生體驗臺灣在地文化，移民署特地準備好吃的「鹼粽」，德國女大生吃完Q彈香甜的粽子直說「好好吃喔」，害羞地說臺灣真好，東西好吃人真好，未來有機會想徵婚留在臺灣!

國立空中大學社會科學系副教授林谷燕今日帶領大永漢(Johannes Meiners)、小永漢(Johannes Konnecke)、愛麗莎(Alisha Sophia Hartmann)、海倫(Helen Arnitz)、麗莎(Lisa Kannengieber)等5位德國交換大學生，前來移民署了解新住民照顧輔導措施，受到移民署移民事務組李臨鳳組長及臺北市服務站黃齡玉主任等人的熱烈歡迎。除了瞭解端午節文化外，從沒吃過鹼粽的他們，沾著果糖品嚐，愛麗莎說，「聞起來有粽香，吃起來有雞蛋味，沾糖吃像果凍，好吃極了!」

（小永漢(左一)此行將研究「臺德社會福利制度比較」，在臺灣實習的體驗與觀察將作為後續研究的素材。）

林谷燕說，德國聯邦勞動局附屬大學提供所有工作同仁每年8個月理論(在該大學學習)，以及4個月實務(回到各自的工作崗位)等共3年的大學課程，其中包括國內與國外實習。來訪的5位大學生來自勞工市場管理學系，同時服務於就業服務處。空大是該校第一個在臺灣合作的姊妹校，根據其所需設計課程，同時實地至移民署考察新住民照顧服務和就業輔導等工作。

雖然此行主要研究「臺德失業保險之比較」，但目前還沒有男朋友的愛麗莎，重心顯然放在詢問外國人如何留臺、歸化拿身分證等相關流程，才知道她這幾天實習下來，認識到臺灣男士體貼有禮，就連臭豆腐她都很喜歡吃，各種居住條件也很理想，讓她很想把自己嫁來臺灣，靦腆地透露訊息說想「徵婚」。

小永漢此行則對「臺德社會福利制度比較」進行研究，不過今年寒假時剛出車禍，因為臺灣的醫療多元，他前往臺北市立聯合醫院中醫門診中心接受針灸治療，以減輕腳傷帶來的疼痛。他說，針灸的確讓他疼痛減輕許多，同行學生有人抽菸想戒掉，也透過耳針抑制了煙癮，甚至女生生理痛也藉由中醫針灸和藥物調理，也有明顯改善。對於臺灣的中醫，這些學生嘖嘖稱奇，也算是此行意外的收穫!

（愛麗莎(前金髮者) 開心表示，她第一次吃鹼粽，吃起來有雞蛋味，沾糖吃像果凍，好吃極了!）