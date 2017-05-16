實踐居住正義！張藥房確定原地重建

（台灣英文新聞/ 葉子綺 台北報導）爭議7年的苗栗大埔案，經過多方協調後，今(16)日確定張藥房將原地重建。

內政部部長葉俊榮於下午召開記者會，表示已和家屬達成共識，雙方已簽定和解書草本，待完成相關法定程序後，就能將土地歸還並重建。

葉俊榮強調，無論經歷多少困難，技術面、程序面，都秉持著把土地尊嚴、人的尊嚴找回來的立場，也希望本案例處理的模式，能夠作為未來相關案件處理的依據。

總統府副秘書長姚人多傍晚透過總統府發言人系統表示，總統蔡英文非常重視大埔重建的承諾，行政院在這段時間也特別針對相關法令過程釐清，全力協助完成原地重建的目標。

對於重建時間，葉俊榮表示，苗栗縣法定程序約於3、4個月內可以走完，送交到內政部約1至2個月的審理後，預估最快明年6月能蓋好房子並搬入。

苗栗大埔案起源於2010年，前苗栗縣長劉政鴻任內在竹南大埔進行區段徵收，規劃將徵收的土地作為新竹科學園區擴建基地，然而在未完成徵收前就進行整地工程，引發抗爭，導致張藥房老闆張森文於房屋被強制拆除後自殺的悲劇。

此案直至新政府上任後，2016年8月由行政院長林全親自承諾張藥房將原地重建，今日正式履行承諾「找回土地與人的尊嚴」，未來將撤銷對張藥房的相關法院訴訟。

內政部長葉俊榮（前排右1）16日與苗栗大埔案家屬會面，共同簽訂和解書草本。(圖來自中央社)