前言：你是否曾懷疑牙齒好壞與體質很有關係？的確有牙醫師這樣認為。那你是屬於牙齒隨便顧也不太蛀牙的，還是運氣比較差、努力顧牙齒還是蛀一堆的人？不管如何，培養正確的口腔保健觀念，身體力行讓自己和孩子養成一口健齒，絕對是必要且值得的投資。

美國發現唾液中效果最好的抑菌蛋白

說到口腔保健，有個研究成果，你應該要知道。1999年美國波士頓大學教授Dr. Oppenheim (Dr. O) 在實驗中偶然發現，萃取自口腔唾液中抑菌效果最好的12個胺基酸片段，是人體口腔中最穩定、溫和的抑菌蛋白，於是馬上對其進行臨床實驗，超過800例無過敏及刺激反應，也通過了美國FDA（美國食品藥物管理局）臨床二期，證實為低致敏性、無細胞毒性、對人體皮膚及口腔黏膜皆不具刺激性，它就是P113+ ®抑菌胜肽。

台灣有家專研體外診斷試劑和藥物研製的普生公司，發現了P113+ ®的好，便技轉引進這種抗菌胜肽，應用在藥品、化妝品和口腔產品上；並自創「oh care 歐克威爾」品牌、以第三類醫療器材等級的GMP廠規格開發口腔護理系列產品，其中「口腔噴霧劑」取得SNQ國家品質標章、通過SGS檢驗，訴求要讓兒童及全家人都能使用到溫和、有效的日常口腔保健品。

抑菌機制：阻斷壞菌吸收營養的通道並成牙齒保護膜

現代人生活步調緊湊，常忽略及時做好口腔照顧的把關，而人體口腔中存在數百種微生物，有健康細菌、蛀牙細菌、牙周病細菌和口腔念珠菌等，這些細菌在您飲食後獲得大量的養分，不但使口腔產生異味，也造成牙齦發炎、牙周病和蛀牙的發生。口腔念珠菌為伺機性感染，又稱鵝口瘡，當口腔環境改變、菌群失衡、長期使用抗生素或抵抗力較弱時容易致病。

現今市面上用於牙齒保健的主要成份包括氧合劑（oxygenating agents）、氟化物（fluorides）、四級銨化物（quaternary ammonium compounds）、酚類化合物（phenolic compounds）、氯己定葡萄糖酸鹽（chlorhexidine gluconate）等，均屬於非專一性的抗菌劑，大多是阻礙細菌附著於牙齒上；而P113能與易形成牙菌斑的細菌作專一性的結合，阻斷壞菌吸收營養的通道，進而使壞菌死亡，讓口腔pH值平衡，預防牙菌斑生成與牙齦出血等問題，降低蛀牙與牙周病發生機率；同時於牙齒表面形成保護膜，提高對口內細菌的防護力，比市售使用酒精、氯己定等成分的口腔保健品更安全、有效。

圖片來源：SNQ國家品質標章推廣中心

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六大方針讓父母稱職擔任孩子的健齒督導長

蛀牙形成的原因，主要是因為吃完食物後導致糖份附著，使細菌大量繁殖而產生酸性物質，進而讓牙齒表面脫鈣形成蛀牙，而幼童喜歡攝取含糖飲料與食物，更讓蛀牙率居高不下。根據台北市衛生局和國民健康署2015年的統計資料，每兩位學齡前兒童就有一位蛀牙，學齡兒童蛀牙率則高達7成，因此口腔健康的重要性應從小灌輸，在孩子年幼時所教給他們的正確口腔護理方式，將使孩子終生受益。

父母要做好孩子牙齒保健督導的角色，可以從以下面向加以努力：

首先，父母應好好護理自己的牙齒、樹立好榜樣； 當嬰兒出生6個月後陸續萌出乳牙，即應開始進行口腔衛生保健； 讓孩子選擇自己的潔牙產品，並試著將護理牙齒的步驟以充滿樂趣的方式進行； 飲食上應限制含澱粉和含糖食物的攝入，以避免與牙菌斑結合後産生會侵蝕牙齒的酸性物質，引起齲齒； 某些新鮮水果和酸性飲料也有致齲性，食用後應讓幼兒漱口或使用口腔噴霧劑； 應注意糾正兒童的口腔不良習慣（吮指或奶嘴等）並做定期檢查。

牙醫師：化學成份的口腔保健品反而戕害口腔健康

Dr. Wells 國維牙醫診所張淑君院長特別提醒，市面上傳統的口腔保健產品充滿了刺鼻辛辣、過度刺激的化學成分，酒精成分可能會傷害口腔黏膜，辛辣的漱口水口味則容易造成口腔不適、或是味覺暫時性障礙、破壞口腔生態細菌菌種的平衡，反而不利於口腔健康，這些成分對於黏膜組織較為脆弱的兒童更應該避免。

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原始文章出處：SNQ國家品質標章推廣中心